Francie ustupuje tlaku pučistů. Macron stáhne vojáky i diplomaty z Nigeru

Vojáci odejdou do konce roku, velvyslanec do několika hodin. „V následujících týdnech a měsících to budeme konzultovat s pučisty, protože chceme, aby to proběhlo mírově,“ prohlásil Macron. Zdůraznil, že Francie nadále uznává Bazouma za „jedinou legitimní autoritu“ v Nigeru.