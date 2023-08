Kolébka vagnerovců nepláče. Vazby na Rusko si ale Afrika ráda ponechá

Publikoval ho na sociální síti Telegram v úterý, tedy den před tím, než se v Rusku zřítilo letadlo, na jehož palubě podle seznamu cestujících byl i on sám. Bylo to poprvé od červnového pochodu vagnerovců na Moskvu, kdy se Prigožin ozval veřejnosti.

Protože Prigožin po nepovedeném tažení na Moskvu upadl u Putina v nemilost, někteří experti spekulovali, že by se mohl „uklidit“ právě do Afriky. Vagnerovci tam mají mocenské i ekonomické zájmy - vydělávají tam miliony dolarů. A často přitom nemilosrdně vraždí kohokoli, kdo se jim postaví na odpor.

„Spekulovalo se také, že Prigožin letěl do Mali, protože se jeho dohody snažila nabourat GRU, takže je možné, že by to (operace vangerovců) mohla převzít ruská tajná služba nebo jiné jednotky ruského bezpečnostního aparátu. Spekulovalo se i, že některé bývalé vagnerovce, kteří odešli z Afriky, se snažily rekrutovat jiné soukromé vojenské společnosti v Rusku,“ popsal dále český expert.

Smrt Prigožina také otevírá otázku, jak moc byly operace v afrických zemích navázané přímo na jeho osobu. Podle britského deníku The Guardian to byl právě on, kdo vytrvale rozvíjel osobní vztahy s válečnými veliteli, vůdci vojenských převratů, zkorumpovanými politiky a podnikateli. To ostatně naznačuje i citovaná reakce Putina.