Ošemetná situace v Nigeru. Je na spadnutí vojenská intervence?

Je to bezmála čtrnáct dní, co pučisté v Nigeru v čele s generálem Abdourahamanem Tianim obsadili prezidentský palác a zajali hlavu státu Mohameda Bazouma, kterého dosud zřejmě drží v zajetí. Krátce po jeho sesazení pozastavili vzbouřenci platnost ústavy a rozpustili ústavní instituce.

Na situaci v Nigeru zareagovalo poměrně tvrdě Hospodářské společenství západoafrických států (ECOWAS), které vyhlásilo juntě týdenní ultimátum na propuštění prezidenta a stažení jednotek. Pokud by se tak nestalo, sdružení připustilo, že by mohlo podniknout přímé kroky, včetně možného ozbrojeného konfliktu.

Vůči jejich tvrzení se však vymezily právě Mali, Burkina Faso a Guinea, které jsou rovněž členskými státy společenství. Ty podpořily Niger s tím, že by se v jeho vnitřních záležitostech ECOWAS neměl angažovat.

Ultimátum vypršelo v neděli, pučisté v reakci na to uzavřeli vzdušný prostor země, zjevně v obavách z vojenské intervence sousedních států.

Jaká je pravděpodobnost, že ECOWAS opravdu zasáhne, a má na to prostředky? Tuto a další otázky se pokusíme zodpovědět níže:

Ministři obrany ECOWAS v pátek oznámili, že mají hotový plán intervence, včetně toho kde a kdy by státy společenství udeřily, pokud by sesazený prezident Bazoum nebyl propuštěn a dosazen zpět do úřadu. Podrobnosti ale regionální blok nezveřejnil, rozhodnout ale mají hlavy členských států.