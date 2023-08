Vojenská junta v Nigeru uzavřela vzdušný prostor země

V neděli večer pak junta oznámila, že do odvolání uzavírá vzdušný prostor země. Web Flightradar24 pro sledování letů ukazuje, že nad Nigerem v současné době opravdu nejsou žádná letadla, píše BBC .

Vojenský převrat odsoudila většina světových států, včetně Francie i zbytku EU, OSN či USA. V neděli rovněž vypršelo ultimátum, jež dal regionální blok států ECOWAS armádě na to, aby vrátila do úřadu svrženého prezidenta Mohameda Bazouma. Agentura DPA napsala, že vojenská intervence, jíž ECOWAS hrozí, by byla „velkou logistickou výzvou“ v zemi, jejíž rozloha je zhruba trojnásobná ve srovnání s Německem.