Francouzská města terorizují jezdci motorodea

Sedmiletá holčička z města Pontoise se v pondělí probrala z kómatu. O deset dní dříve ji srazil uprostřed města 18letý mladík, který rychle projížděl na motokrosové motorce během městského rodea. Francouzi tímto výrazem označují závody nebo akrobatické kousky, které dělají převážně mladí muži v ulicích za plného provozu. Spolu s dívkou zranil motocyklista i 11letého chlapce, jenž utrpěl zlomeninu nohy. Dívčino zranění hlavy bylo vážnější, po převozu do pařížské nemocnice ji lékaři následující den operovali.

Je sice teprve léto, policejní statistiky už ale převyšují celý loňský rok. Od ledna policie zadržela více než 2200 osob a 1800 motocyklů a skútrů. Ve středu to oznámil ministr vnitra Gérald Darmanin, podle něhož stál fenomén městského rodea u 16 tisíc policejních zásahů.

Poslední týdny přinesly kromě výše zmíněných zraněných dětí i dva zmařené lidské životy. Ve městě Colmar na východě země zastřelil dosud neznámý pachatel 27letého muže původem z Afghánistánu. Muž měl podle vyšetřovatelů napomínat jezdce na skútru, aby nejezdil po chodníku. Řidič mu řekl, že si přivede posily. Za chvíli se vrátil se skupinkou dalších mužů. Při následné potyčce pak jeden z příchozích střelil Afghánce do hrudníku.

V metropoli francouzského jihu Marseille pak v půlce srpna zahynul 19letý mladík, který při rodeu ztratil kontrolu nad motorkou a narazil do sloupu.

Ministr vnitra Darmanin slíbil, že policie boj proti tomuto jevu zintenzivní, nedaří se jí to ale už čtyři desítky let. Posledním velkým krokem proti městským rodeům bylo schválení zákona z 3. srpna 2018. Podle něj je akrobacie ohrožující ostatní účastníky silničního provozu trestným činem, za nějž hrozí minimálně rok vězení a pokuta ve výši 15 tisíc eur (asi 375 tisíc korun).

Takzvaná městská rodea začala už na konci 70. let na jednom z lyonských předměstí. „Nepřátelský vztah k policii trvá už více než 40 let,“ řekl serveru actu.fr Sebastian Roché, odborník na bezpečnost a násilí ve městě z Národního centra vědeckého výzkumu (CNRS).

Mladí muži vyžívající se v této zábavě jsou často součástí sítí obchodníků s marihuanou. Demonstrativní chování je podle Sauvadeta potvrzením jejich síly ve veřejném prostoru, získávají si tak respekt. „Je to způsob, jak ukázat, že za něco stojíte,“ doplňuje výše zmíněný Roché.

Jak je vidět, policejní represe na potlačení fenoménu nestačí. Mladí muži se pohybují za hranicí zákona už kvůli rozvážení konopí. V posledních letech se navíc městská rodea, která se dříve odehrávala především na chudých předměstích, rozšiřují i do center měst.

Sociolog Sauvadet to přirovnává k dalšímu městskému fenoménu, jímž jsou graffiti. I ta se šířila podobně. Dnes jsou ale k vidění i na výstavách. Podobná legalizace a určení prostoru, kam patří, by podle Sauvadeta mohla v budoucnu potkat i akrobacii na motorkách. Jezdci požadují vyhrazený prostor, kde by jim nevadili kolemjdoucí, a oni je zároveň neohrožovali. Zatím však mezi nimi a policií spíše zuří válka.