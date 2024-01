Generálmajor letectva i triatlonista. Co víme o následníkovi dánského trůnu?

Korunní princ Frederik studoval jazyky na střední škole v Kodani a společně s mladším bratrem Joachimem strávili na začátku 80. let rok na studiích ve francouzské Normandii, v rodné zemi jejich otce. Na počátku 90. let byl v Dánsku znám spíše jako „princ večírků“, píše BBC . Frederik svým rodičům zazlíval, že ho zanedbávali, když plnili své královské povinnosti. Útěchu hledal v rychlých autech a rychlém životě.

To se začalo měnit až poté, co v roce 1995 absolvoval magisterské studium politologie na Aarhuské univerzitě a stal se prvním dánským královským princem, který dokončil univerzitní vzdělání. Během studií strávil nějaký čas na Harvardu ve Spojených státech.

Frederik - který hovoří anglicky, francouzsky a německy - však začal do své role skutečně dospívat během výcviku ve třech složkách dánské armády, napsal The Guardian . Službu u námořnictva sám pokládá za nejkrásnější období svého života. Působil tu jako elitní potápěč s přezdívkou „Žabí muž Pingo“. V roce 2000 rovněž absolvoval výcvik na letecké škole a stal se kapitánem letectva. O deset let později se stal plukovníkem a v roce 2015 generálmajorem dánského letectva.

Se svou manželkou Mary Donaldsonovou, australskou právničkou, se seznámil v baru v Sydney během olympijských her v roce 2000. Pár se svým čtyřem dětem podle The Guardianu snažil poskytnout co nejnormálnější výchovu - posílal je převážně do státních škol.