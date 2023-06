Glosa: Orbán mluví jako ústa Kremlu. A Fiala mlčí

Teď ovšem zaznělo něco, co by šéfovi vlády členského státu Evropské unie a Severoatlantické aliance opět bez povšimnutí už projít nemělo. „Ukrajina už není suverénním státem. Nemá peníze. Nemá zbraně. Může bojovat jen proto, že ji my na Západě podporujeme,“ řekl Orbán německému listu Bild.