Havaj se obává, že obětí bude ještě o hodně víc. Je jich už 89

„Bude to jistě nejhorší přírodní katastrofa, která kdy Havaj potkala. Nyní se soustředíme na to, abychom propojili lidi, jakmile to bude možné, zajistili jim ubytování a zdravotní péči,“ prohlásil havajský guvernér Josh Green, který se v sobotu vydal do zpustošené Lahainy. Pohřešovaných jsou podle něj stovky lidí, což znamená, že obětí nakonec může být o hodně víc.