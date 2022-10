Hlavně neodkládat život. Příběhy Kyjevanek, které neutekly

Navzdory tomu v ukrajinské metropoli zůstávají. Redakce Seznam Zpráv se jich ptala na důvody, proč do zahraničí neodjely – a všechny odpovídaly stejně: „Zůstaly jsme na Ukrajině, protože tady je náš domov.“

„Život se obrátil naruby. Nikdy by mě nenapadlo, že se náš soused zblázní a bude bombardovat naše domy. Na druhou stranu ruská invaze ukázala, jak silná je láska Ukrajinců ke své vlasti. Spojili se pro společný cíl. A naše armáda, ukrajinští vojáci se stali našimi strážnými anděly. Děláme všechno pro to, abychom vyhráli – každý na svém místě, na své frontě,“ říká třiadvacetiletá Oleksandra z Kyjeva.

Ztráta zaměstnání ale podle ní nebyla to nejhorší. „Sledovat v přímém přenosu, jak lidé umírají, je frustrující. Ještě těžší je uvědomovat si, že kdykoli zemřít můžu i já nebo moji blízcí,“ popisuje Ukrajinka.

Souhlasí s ní i šestadvacetiletá Olha. Rodiče ji kvůli hrozícímu nebezpečí přemlouvali, aby vycestovala do zahraničí, ale ona to odmítla a boje v Kyjevě přečkala na západě Ukrajiny, odkud se po měsíci vrátila do rodného města.