Hluboce zbožňován i nenáviděn. Zemřel americký diplomat Henry Kissinger

Zemřel Henry Kissinger, někdejší americký ministr zahraničí a bezpečnostní poradce dvojice amerických prezidentů. Bylo mu 100 let. Známý diplomat a držitel Nobelovy ceny za mír skonal ve středu ve svém domě v Connecticutu na severovýchodě Spojených států. Informuje o tom agentura Reuters s odvoláním na prohlášení společnosti Kissinger Associates.

Co bylo příčinou úmrtí muže, který zanechal nesmazatelnou stopu v americké diplomacii, prohlášení neuvedlo. Stojí v něm ale, že Kissinger bude pohřben při soukromém rodinném obřadu, po kterém bude časem následovat veřejný smuteční obřad v New Yorku.

Kissinger, rodným jménem Heinz, se narodil 27. května 1923 v německém městě Fürth do židovské rodiny. Když se však v Německu chopili moci nacisté a Říší se rozléval vedením schvalovaný antisemitismus, Kissingerům nastaly krušné časy. V roce 1938 utekli do Spojených států, usadili se v New Yorku a z Heinze se stal Henry.