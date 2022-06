Nebýt Marthy, není Watergate. Zapomenutý příběh ženy v zákulisí aféry

Kdyby nebylo Marthy, nebyl by žádný Watergate, prohlásil Richard Nixon ve známém rozhovoru s Davidem Frostem poté, co jako první – a dosud jediný – americký prezident musel rezignovat na svůj úřad.

Martha Mitchellová nebyla známá jen jako manželka vlivného muže, naopak se od takového označení často distancovala. Veřejně říkala své názory, mluvila do manželovy politiky a měla dobré vztahy s novináři. Její vystupování jí časem zajistilo přezdívku Mouth of The South (ústa jihu). List The New York Times ji pak označil za nejvíce upovídanou a probíranou ženu Washingtonu.