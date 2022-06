Horší než peklo. Uprchlíci z Mariupolu vypráví o životě bez vody a v šikaně

To se alespoň zatím nenaplňuje. Město trpí humanitární krizí, není tam dostatek základních potřeb, jako je voda, jídlo nebo léky. Ukrajinci, kteří ve městě zůstali, popisují, že mají výrazně omezený přístup ke komunikačním kanálům.

Vladimir Korchma žil v Mariupolu celý život, kvůli válce ale přišel i o dům, a tak se rozhodl uprchnout. „Bylo to tam horší než peklo. Nedá se to popsat slovy,“ říká pro britský The Guardian. Z města se dostal na konci května. „Neměli jsme plyn ani elektřinu. Vodu měli jen šťastlivci,“ říká.