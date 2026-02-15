Írán je připraven jednat o kompromisech k dosažení jaderné dohody

Článek
Írán je připraven jednat o kompromisech, které by mohly vést k nové jaderné dohodě se Spojenými státy. Klíčovou podmínkou ale zůstává otázka zrušení sankcí, které na zemi Washington uvalil. V rozhovoru s televizí BBC to řekl náměstek íránského ministra zahraničí Madžíd Tacht Ravančí. Neupřesnil však, o jaké sankce by mělo jít.
Podle něj je nyní odpovědnost na americké straně. „Míč je na americkém hřišti. Pokud to myslí vážně, můžeme se posunout k dohodě,“ uvedl. Američtí představitelé naopak opakovaně tvrdí, že jednání brzdí Írán. Ministr zahraničí USA Marco Rubio o víkendu uvedl, že prezident Donald Trump upřednostňuje uzavření dohody, ale vyjednávání s Íránem je podle něj velmi obtížné.
Šéf Bílého domu zároveň pohrozil vojenskými údery, pokud se nepodaří omezit íránský jaderný program. Spojené státy zároveň posilují svou vojenskou přítomnost v regionu. Napětí zesílilo po vypuknutí protivládních protestů v Íránu v prosinci, během kterých tamní bezpečnostní složky demonstranty násilně potlačují.
Před více než dvěma týdny připlula do oblasti letadlová loď USS Abraham Lincoln spolu se třemi torpédoborci s naváděnými střelami. Brzy by se k nim měla připojit také loď USS Gerald R. Ford, která v posledních měsících působila v Karibiku a byla součástí námořních sil vyvíjejících tlak na Venezuelu.
USA a Írán spolu minulý týden vedly nepřímé rozhovory v Ománu. Další kolo se má podle Tacht Ravánčího konat v úterý v Ženevě. Dosavadní jednání označil za spíše pozitivní, vyvozování konkrétních závěrů je ale zatím předčasné.
Írán nabídnul zředit svůj vysoce obohacený uran z nynějších 60 procent, což je blízká úroveň k výrobě jaderné zbraně. Na ní je potřeba uran obohacený na 90 procent. Západ se proto obává, že by Írán mohl usilovat o její výrobu, což země odmítá.
Tacht Ravančí zdůraznil, že Teherán je ochoten jednat pouze o jaderném programu, nikoli o balistických raketách. Zároveň uvedl, že požadavek USA na nulové obohacování uranu již není na stole, což je v rozporu s nedávnými výroky Donalda Trumpa.
Náměstek íránského ministra zahraničí zároveň varoval, že další válka by byla pro region katastrofální. Zopakoval, že v případě konfliktu by Írán udeřil na americké základny v oblasti. Přesto tvrdí, že státy regionu se shodují na potřebě střetu zabránit.