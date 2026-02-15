„Slušnost je ztracena,“ reagoval Obama na Trumpův smazaný rasistický příspěvek

Článek
Bývalý americký prezident Barack Obama se nepřímo vyjádřil k rasistickému videu zveřejněnému účtem prezidenta Donalda Trumpa na síti Truth Social. V podcastu řekl, že ostuda a slušnost, které v takových situacích kdysi vedly veřejné činitele, jsou nyní ztraceny, píše server BBC.
Urážlivé video obsahovalo část, která zobrazovala Obamu a jeho manželku Michelle jako opice, což vyvolalo širokou kritiku ze strany demokratů i republikánů. Klip, doprovázený písní The Lion Sleeps Tonight, byl zařazen na konec videa, které Trump sdílel a které obsahovalo nepodložené tvrzení o volebních podvodech v roce 2020.
V podcastu zveřejněném v sobotu Obama hovořil s liberálním podcasterem Brianem Tylerem Cohenem. Ten se prvního černošského prezidenta USA zeptal na tón současné politické diskuze, která podle něj „klesla na úroveň krutosti, jakou jsme dosud nezažili“. Cohen dále poukázal na tvrzení Bílého domu, že oběťmi Imigrační a celní policie (ICE) jsou „domácí teroristé“. Poté dodal: „Před několika dny Donald Trump zveřejnil vaši fotografii, vaši tvář, na těle opice…“.
Obama na to reagoval slovy: „Je důležité si uvědomit, že většina amerického obyvatelstva považuje toto chování za velmi znepokojivé. Je pravda, že to přitahuje pozornost, ale že ji to zároveň i odvádí jinam.“ Dodal, že při cestách po Spojených státech potkává lidi, kteří „stále věří v slušnost, zdvořilost a laskavost“.
Na sociálních médiích a v televizi se podle něj momentálně odehrává jakási „klaunská show“. „Lidé, kteří dříve cítili, že je třeba zachovávat určitou úroveň slušnosti, decentnosti a úcty k úřadu, to vůbec nevadí, že? To se ztratilo.“ Ve své odpovědi Trumpa jmenovitě nezmínil.
Během rozhovoru Obama hovořil o celé řadě témat. Chválil protestující, kteří se pokojně organizovali proti imigračním operacím, diskutoval o změnách volebních obvodů a hovořil o své prezidentské knihovně, která má být příští rok otevřena v Chicagu.
Pobouření byli i republikáni
Bílý dům video po zveřejnění zpočátku obhajoval a označil negativní reakce za „falešné pobouření“. Později příspěvek smazal s tím, že jej omylem zveřejnil jeden z jeho zaměstnanců. Trump novinářům řekl, že část videa, ve které se objevili Obamovi, neviděl.„Neudělal jsem chybu,“ řekl novinářům na otázku, zda se plánuje omluvit.
Klip připomíná rasistické karikatury srovnávající černochy s opicemi a zdá se, že byl převzat z příspěvku, který v říjnu sdílel konzervativní tvůrce memů Xerias. Vyvolal pobouření politiků, včetně vysokých představitelů Trumpovy republikánské strany. Senátor Tim Scott, jediný černošský senátor za republikány, jej popsal jako „nejrasističtější věc, jakou v Bílém domě viděl“.