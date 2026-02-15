Vdovský a vdovecký důchod 2026: Minimální částka vzrostla asi o třetinu

Článek
Smrt manžela či manželky může být jednou z nejtěžších událostí v životě člověka. Kromě ztráty blízké osoby musí navíc pozůstalý čelit dalším potížím – chybějícím financím kvůli výpadku druhého příjmu. Pro řadu lidí to může být velmi zásadní pro zajištění živobytí.
Částečně tak může pomoci vdovský či vdovecký důchod, který na základě žádosti pozůstalého vyplácí Česká správa sociálního zabezpečení. Ten se od ledna 2026 citelně zvýšil, nejnižší možná výměra teď vychází na 7350 korun. Ve srovnání s loňskem to znamená navýšení zhruba o třetinu.
Kdo má nárok na vdovský a vdovecký důchod?
Automaticky vzniká nárok na vdovský nebo vdovecký důchod v případě úmrtí partnera při pracovním úrazu. V ostatních případech na něj má nárok ten, jehož zemřelý manžel či manželka, ale i zákonný partner či partnerka, pobírali starobní nebo invalidní důchod nebo ke dni úmrtí získali potřebné doby pojištění pro nárok na starobní či invalidní důchod.
Potřebné doby pojištění pro nárok na důchod
U starobního důchodu je v současnosti potřeba 35 let doby pojištění včetně takzvaných náhradních dob, což je například vojna nebo péče o děti do čtyř let.
U invalidního důchodu je to:
- do 20 let věku: méně než jeden rok pojištění,
- od 20 do 22 let: jeden rok,
- od 22 do 24 let: dva roky,
- od 24 do 26 let: tři roky,
- od 26 do 28 let: čtyři roky,
- nad 28 let: pět let, které je přitom potřeba získat v posledních 10 letech. U lidí starších 38 let je možné splnit ještě alternativní podmínku: 10 let pojištění v posledních 20 letech.
Jen pro upřesnění – manželství či partnerství musí v den smrti existovat. U rozvedených párů nárok na dávku nevzniká. „Na pozůstalostní důchod nemá nárok druh nebo družka, a to ani v případě jejich dlouhodobého soužití ve společné domácnosti a společné výchovy dětí,“ upozorňuje Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ).
Jak dlouho se důchod pobírá?
Vdovský a vdovecký důchod se vyplácí většinou po dobu jednoho roku, počínaje datem úmrtí partnera. Někteří pozůstalí ho ale mohou pobírat déle nebo dokonce pořád.
Kdo může pobírat vdovský či vdovecký důchod déle
Déle nebo pořád mohou vdovský či vdovecký důchod pobírat pozůstalí, pokud splňují některou z následujících podmínek:
- pečují o nezaopatřené dítě,
- pečují o dítě, které je závislé na pomoci jiné osoby ve stupni II, III nebo IV nebo pečují o svého rodiče nebo rodiče zemřelého manžela, manželky, partnera, partnerky, který s pozůstalým žije v domácnosti a je závislý na pomoci jiné osoby ve stupni II, III nebo IV,
- jsou invalidé III. stupně,
- dosahují alespoň věku o čtyři roky nižšího, než činí důchodový věk pro muže stejného data narození nebo důchodového věku, je-li důchodový věk nižší.
Zjednodušeně řečeno, pozůstalostní důchod budete brát tak dlouho, jak dlouho budou trvat tyto podmínky. Právě poslední bod splňují většinou starobní důchodci, kteří tak mají na pozůstalostní důchod nárok vlastně už napořád.
Může se pozůstalostní penze obnovit?
Někteří pozůstalí tedy mohou vdovský či vdovecký důchod pobírat jen rok. Mohou si ho ale nechat obnovit, a to až pět let od skončení výplaty tohoto důchodu. Ovšem jen v případě, že v těchto pěti letech začne opět platit některá z výše uvedených podmínek.
Když tedy například do pěti let začnete pečovat o rodiče, který bude na vaší péči závislý, můžete znovu požádat o výplatu pozůstalostního důchodu. Nebo když se v tomto pětiletém období dostanete do věku, kdy vám bude o čtyři roky méně, než činí důchodový věk pro muže stejného data narození.
Pozor ale na to, že o obnovení dávky musíte vyloženě zažádat na České správě sociálního zabezpečení.
Pětiletá lhůta začala platit až od roku 2025. Do té doby byla jen dvouletá. Jak ale uvedlo již v minulosti Ministerstvo práce a sociálních věcí, pamatuje nová úprava i na situace, kdy by byly podmínky pro obnovu vdovského důchodu v minulosti splněny, pokud by nová právní úprava v té době platila. Zavedla se proto fikce předchozího nároku, a to zpětně až k roku 2012.
Takže pokud někdo pobíral třeba vdovský důchod před deseti lety, po roce mu zanikl, ale do pěti let by dotyčný splnil uvedené podmínky, (v minulosti je nesplnil, protože právě platila jen dvouletá lhůta), tak by mohl nyní o výplatu pozůstalostního důchodu znovu zažádat zpětně.
Jak žádat a kde?
O důchod požádáte vyplněním speciálního formuláře přímo na pobočce sociální správy.
„Podat žádost o důchod je možné v kterýkoliv úřední den. Doporučujeme se pro tento úkon předem objednat prostřednictvím objednávkového systému, aby měl žadatel jistotu vyřízení jeho záležitosti v předem zvolený termín a čas. Sepsání žádosti je časově náročný úkon a žadatel je povinen uvádět přesné, konkrétní a pravdivé údaje,“ upozorňuje ČSSZ.
Žádost o pozůstalostní důchod je možné podat také v elektronické podobě prostřednictvím ePortálu ČSSZ s využitím elektronické identifikace, tedy datovou schránkou nebo bankovní identitou.
Na vyřízení žádosti má úřad 90 dní.
Doklady, které budete k žádosti o důchod potřebovat
Předložit musíte:
- svůj doklad totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas či povolení k pobytu),
- úmrtní list zesnulého,
- oddací list nebo doklad o partnerství (jen pokud si údaje OSSZ nemůže sama ověřit v systému evidence obyvatel).
Kolik dostanete?
Lidé, kteří dosud nejsou důchodci - bez souběhu
Pro žadatele, kteří nejsou sami starobními nebo invalidními důchodci, se vdovský či vdovecký důchod počítá následovně.
K základní výměře důchodu, která je pro všechny stejná a pro rok 2026 činí jednotných 4900 korun, se připočte polovina procentní výměry starobního nebo invalidního důchodu, který by náležel zemřelému partnerovi, partnerce.
Vzhledem k tomu, že se od ledna 2026 výrazně zvýšily minimální důchody, tak minimální pozůstalostní důchod je letos 7350 korun. Jde o součet celé základní výměry ve výši 4900 korun a 50 procent minimální procentní výměry, která je pro rok 2026 také 4900 korun, tedy 2450 korun. Méně než 7350 korun tedy nikdo nedostane.
Podle statistik České správy sociálního zabezpečení činí průměrný vdovský důchod 13 281 korun a vdovecký důchod 12 145 korun. Jde o výši důchodu bez souběhu, tedy pobíraného pozůstalými, kteří dosud sami nejsou důchodci.
Lidé, kteří už jsou v důchodu - v souběhu
Pozůstalým, kteří už starobní nebo invalidní důchod pobírají, se to počítá jinak. U nich totiž dochází právě k souběhu starobního nebo invalidního důchodu a toho pozůstalostního. To ale neznamená, že jim náleží celé dva důchody.
Porovnají se oba důchody – tedy pozůstalého i zemřelého - a pozůstalý dostane celou částku vyššího důchodu a z toho druhého, nižšího důchodu, dostane jen polovinu procentní výměry.
Jak už jsme uvedli, od ledna 2026 došlo k výraznému zvýšení minimálních důchodů. Sociální správa je z moci úřední automaticky navýšila, nebylo tak nutné o úpravu žádat.
Více nejen o zvýšení minimálních důchodů
Příklady výpočtu podle nových pravidel
Příklad 1: Navýšení důchodu bez souběhu
Paní Jana, která není starobní důchodkyně, ovdověla dne 1. dubna 2025, od tohoto data jí byl přiznán vdovský důchod ve výši 6660 Kč (základní výměra v roce 2025 byla 4660 Kč a procentní výměra činila 2000 Kč). Ani po valorizaci v lednu 2026 procentní výměra nedosáhla nově stanovené minimální výše pro tento typ důchodu (zvýšení o 2,6 % na částku 2052 Kč). Paní Janě tedy náleží nově vdovský důchod ve výši 7350 Kč. A byl jí navýšen automaticky.
Jak tento důchod ovlivní práce nebo nové manželství?
O pozůstalostní důchod můžete přijít ve chvíli, kdy vstoupíte do nového manželství. V den svatby zanikne. Na ČSSZ musíte uzavření manželství nahlásit nejpozději do osmi dnů. Kdybyste i v druhém manželství ovdověli, máte opět nárok na pozůstalostní penzi.
Pobírání vdovského nebo vdoveckého důchodu nijak neomezuje vaši práci ani výši výdělku. Takže můžete pracovat nebo podnikat, jak chcete, a výplatu důchodu to neovlivní.