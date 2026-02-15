Spikly se proti nám banky a těžařské firmy, přitvrzuje Orbán před volbami

Článek
Maďarský premiér Viktor Orbán dva měsíce před parlamentními volbami varuje své krajany, že když jej nezvolí, Maďarsko pohltí válka a stane se obětí bruselské elity, nadnárodních korporací, liberálů či zkorumpovaných soudců.
Prohlásil to v sobotním projevu, nazvaném zpráva o stavu národa. Země podle něj čelí rozsáhlému spiknutí, a pokud se po volbách stane premiérem lídr opozice Péter Magyár, dopadne to špatně.
„Nadnárodní banky a ropné společnosti na válce na Ukrajině vydělávají. Spolčily se s bruselskou elitou a maďarskou opozicí, aby nás porazily. Potřebují v Maďarsku někoho, kdo vždy Bruselu na všechno kývne,“ prohlásil Orbán.
Premiérem je nepřetržitě od roku 2010, jeho strana Fidesz volby vyhrála čtyřikrát za sebou. Už teď tak vyrovnal německou kancléřku Angelu Merkelovou, která také strávila ve funkci šestnáct let (2005 až 2021). Kromě toho ale Orbán byl premiérem už v letech 1998 až 2002.
Tentokrát ale průzkumy signalizují, že Orbán může prohrát. Výsledky průzkumů se liší v závislosti na tom, jak jsou příslušné agentury pro výzkum veřejného mínění blízké vládnímu Fideszu, nebo opoziční straně Tisza. Britský týdeník Economist provedl vlastní analýzu a z té mu vyšlo, že opozice má náskok tří procentních bodů.
V komplikovaném maďarském volebním systému to ale nemusí znamenat, že bude mít v parlamentu více křesel než Fidesz. Maďarští voliči odevzdávají dva hlasy. Jeden pro kandidáta ve svém volebním obvodu a druhý pro celostátní listinu politické strany. Ze 199 poslanců jich 106 vzejde z obvodů a 93 z celostátních stranických kandidátek.
Zatímco Orbán řečnil o spiknutí, opoziční vůdce Péter Magyar jednal na Mnichovské bezpečnostní konferenci s několika evropskými politiky. Doprovázela jej jeho kandidátka na post ministryně zahraničí Anita Orbánová. Ruchové mikrofony zachytily, jak Magyár vtipkuje s polským premiérem Donaldem Tuskem o tom, že tato politička není příbuzná s Viktorem Orbánem.
Magyár tvrdí, že v zahraniční politice chce prosadit zásadní změny ve srovnání s Orbánem. Chce ukončit závislost Maďarska na ruské ropě, deklarovat jasnou prozápadní orientaci země a zvýšit obranné výdaje na pět procent HDP. Zároveň hodlá provést audit smluv, na jejichž základě se Rusko podílí na rozšíření maďarské jaderné elektrárny v Paksu. Magyár ale nechce pomáhat Ukrajině dodávkami zbraní a nepodporuje ani rychlý vstup Ukrajiny do Evropské unie.
Podle prosincového průzkumu agentury Závecz Research si 64 procent Maďarů nepřeje vstup Ukrajiny do Evropské unie. „Ukrajina není v Maďarsku oblíbená a Magyar se tomuto tématu snaží před volbami spíše vyhýbat,“ uvedl pro Seznam Zprávy bývalý analytik kanceláře maďarského premiéra z doby před rokem 2010 Gábor Györi.
Na konci roku Orbán ve snaze získat více voličů navrhl a nechal schválit výplatu třináctého a čtrnáctého důchodu pro seniory. Magyar to chce zachovat. Ve svém programu má jeho strana také návrh zákona o maximálně dvou funkčních obdobích premiéra. Což by znamenalo, že už by nikdo nemohl sedět v premiérském křesle déle než osm let.