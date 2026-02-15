Macinkova účast v debatě o demokratičnosti EU byla ostuda a trapas, míní opozice

Článek
Za ostudu a trapas označili zástupci opozice sobotní debatu ministra zahraničí Petra Macinky (Motoristé) o demokratičnosti Evropské unie s jeho polským protějškem Radoslawem Sikorským na Mnichovské bezpečnostní konferenci. Podle předsedy ODS Martina Kupky ze sebe Macinka udělal truhlíka z okresního přeboru. Český eurokomisař Jozef Síkela poděkoval Sikorskému za vyvracení dezinformačních nesmyslů. Své reakce napsali na sociální síti X. Za ministra se postavil předseda vládní SPD Tomio Okamura a čestný prezident Motoristů Filip Turek. Macinkovo vyjádření ČTK shání.
Macinka v panelové debatě, které se účastnila také bývalá americká ministryně zahraničí Hillary Clintonová, zpochybňoval propojení mezi voliči v EU a Evropskou komisí. Zmínil i to, že Evropský parlament nemá pravomoc navrhovat legislativu. Sikorski poukázal na to, že ani v Česku nejsou ministři vybíráni přímo ve volbách a o složení vlády rozhoduje parlament, podobně jako Evropský parlament schvaluje složení Evropské komise.
Kupka napsal, že sice říkal, že Česko má v EU hlasitě prezentovat svůj národní zájem a vystupovat sebevědomě, srozumitelně a třeba i nekonformně. „Fakt jsem tím ale nemyslel, že má ze sebe ministr zahraničí udělat truhlíka z okresního přeboru a zaplavit diskusi na mezinárodní bezpečnostní konferenci slepičincem. Takový ministr zahraničí nepatří na hřiště mezinárodní politiky, ale definitivně do kabiny,“ dodal.
Předseda STAN Vít Rakušan označil Macinkovo vystupování za mnichovský trapas. „Na světových fórech můžete s kolegy samozřejmě polemizovat. Ale musíte být argumentačně vybaveni. Tohle je mizerná vizitka pro Institut Václava Klause. A bohužel i pro celé Česko,“ doplnil s poukazem na institut, jehož byl Macinka dříve manažerem a mluvčím. Ponížením českého ministra zahraničí a lekcí z demokracie pro začátečníky byla debata podle europoslance STAN Jana Farského. „Bublina splaskla,“ napsal.
Tvrdá škola pro ministra Macinku, uvedl šéf Pirátů Ivan Bartoš. „Zase ostuda,“ dodal s poznámkou, že zákonodárnou iniciativu Evropského parlamentu by ale uvítal. „Díky Radoslawu Sikorskému za trpělivost při vyvracení protiunijních dezinformačních nesmyslů, i když je šíří kolegové z jiných zemí EU,“ napsal bez dalších komentářů Síkela.
Za rychlou lekci reality poděkoval Sikorskému také místopředseda TOP 09 Marek Ženíšek. „V nejbližší době podám interpelaci na premiéra Andreje Babiše s názvem: ‚Ministr zahraničí Petr Macinka by měl sedět doma a nedělat ostudu.‘ Čeho je moc, toho je příliš,“ uvedl v dalším vyjádření.
Podle lidoveckého poslance a bývalého ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečky si Sikorski Macinku doslova namazal na chleba. Vláda, v níž byl vicepremiérem, hrála v zahraniční politice Ligu mistrů, zatímco současný kabinet vypadá sotva na okresní přebor, napsal Jurečka.
Okamura dnes v diskusním pořadu v televizi CNN Prima News řekl, že z pohledu SPD má EU demokratický deficit. „To je přeci snad jasné,“ podotkl. Jako příklad uvedl postup vůči zemím, které odmítaly přijímat migranty, nebo polskou reformu soudnictví. Sobotní debata v Mnichově podle něj byla kultivovaná.
Bývalý český prezident Václav Klaus v CNN Prima News připustil, že on by se choval jinak než Macinka. Dodal ale, že se mu zdá nemožné, aby se člověk pravicového zaměření, zajímající se o podporu českých národních zájmů, mohl nepohádat s Clintonovou a Sikorským. Řekl také, že pokud by následně zjistil, že se s nimi Macinka nepohádal, tak by mu řekl, že ho zásadně zklamal.