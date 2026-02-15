Okamura: Závazek zvyšování obranných výdajů pro naši vládu neplatí

Hlavní obsah

Jan Richter
3:13

Foto: René Volfík, Seznam Zprávy

Hnutí SPD má podle svého předsedy Tomia Okamury jiné priority než zvyšování obranných výdajů.

Předseda vládní SPD Tomio Okamura odmítl růst obranných výdajů na pět procent českého hrubého domácího produktu v roce 2035. Letos ale vláda Andreje Babiše zřejmě nesplní ani základní požadavek vydat na obranu dvě procenta HDP.

Článek

Závazek postupně zvyšovat výdaje na obranu tak, aby v roce 2035 dosáhla pěti procent hrubého domácího produktu České republiky, pro vládu ANO, SPD a Motoristů neplatí. Šéf koaliční strany SPD a předseda Poslanecké sněmovny Tomio Okamura to uvedl v nedělním diskusním pořadu televize CNN Prima News.

„Byl to závazek minulé Fialovy vlády a za druhé na to opravdu nejsou peníze. Česká republika je po Fialově vládě rekordně zadlužená,“ prohlásil Okamura.

„My skutečně potřebujeme podpořit české občany, těm dáme peníze, těm zvýšíme životní úroveň, a na zbrojení pro zahraniční zbrojní firmy skutečně ty peníze nedáme,“ dodal šéf SPD.

Vláda Petra Fialy se zavázala postupně navyšovat obranné výdaje na loňskému summitu NATO v Haagu. V roce 2035 by tak všechny členské země měly na obranu vydávat 3,5 HDP a dalších 1,5 procenta HDP na související výdaje, jako např. na infrastrukturu nebo kyberbezpečnost.

O potřebě růstu výdajů na obranu mluvil tento týden na Mnichovské bezpečnostní konferenci prezident Petr Pavel a pravidelně ji zdůrazňují také představitelé administrativy amerického prezidenta Donalda Trumpa.

Okamura podle svých slov nicméně o přístupu nové vlády americké představitele informoval. „Tento týden jsem říkal americkému diplomatovi, tedy v tomto případě chargé d’affaires, že na to po Fialově vládě nejsou peníze, a on pokyvoval hlavou,“ prohlásil.

Závazek Fialovy vlády postupně zvyšovat obranné výdaje odmítl koncem ledna také premiér a předseda hnutí ANO Andrej Babiš.

Letos nebudou ani 2 procenta

Státní rozpočet na letošní rok, připravený vládou Andreje Babiše, počítá s celkovými výdaji na obranu ve výši 185 miliard korun. Podle lednové prognózy Ministerstva financí to vzhledem k předpokládanému růstu ekonomiky představuje 2,06 procenta HDP.

Pro samotné Ministerstvo obrany je ale v rozpočtu vyčleněno jen necelých 155 miliard, o 21 miliard korun méně než plánoval Fialův kabinet, což představuje 1,73 očekávaného hrubého domácího produktu. Rozdílová částka má sloužit k financování projektů dalších ministerstev, především vnitra a dopravy.

Závazek vydávat dvě procenta svého hrubého domácího produktu na obranu přijal za Českou republiku na summitu NATO ve Walesu v roce 2014 tehdejší prezident Miloš Zeman. V roce 2023 tento závazek uzákonila vládní koalice vedená Petrem Fialou.

V loňském roce šlo na obranu ze státního rozpočtu zhruba 160 miliard korun, což odpovídalo dvouprocentnímu spojeneckému závazku.

