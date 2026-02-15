Klaebo má deváté zlato a je novým rekordmanem ZOH, česká štafeta byla sedmá

Článek
Norský běžec na lyžích Johannes Hösflot Klaebo získal jako první sportovec v historii deváté zlato ze zimních olympijských her. Devětadvacetiletý fenomén dovedl k triumfu štafetu a také čtvrtý start v italském Teseru proměnil ve vítězství.
Klaebo překonal své krajany, běžce na lyžích Marit Björgenovou a Björna Dählieho a biatlonistu Oleho Einara Björndalena, kteří v minulosti vybojovali osm zlatých medailí.
Druhé místo v neděli obsadili s odstupem přes 22 sekund Francouzi, bronz získali domácí Italové. Čeští reprezentanti Jiří Tuž, Michal Novák, Matyáš Bauer a Mike Ophoff skončili mezi deseti kvartety na sedmém místě s bezmála dvouminutovou ztrátou na vítěze. Za sebou nechali v závodě na 4×7,5 km Němce, Švýcary a Švédy.
Klaebo převzal na posledním úseku štafetu od Einara Hedegarta s náskokem přes 12 sekund a podle očekávání ho ještě navýšil. Na olympiádě ho čeká ještě sprint dvojic a závěrečný maraton na 50 km klasicky. Loni dokázal všech šest závodů vyhrát na světovém šampionátu v Trondheimu. Dalšími členy vítězné štafety byli Emil Iversen, Martin Löwström Nyenget.
Francii pomohl ke stříbru Mathis Desloges, který se na třetím úseku posunul na druhé místo a vytvořil pro finišmana Victora Loveru výrazný náskok před dalšími týmy. Desloges skončil druhý za Klaebem i ve skiatlonu a na desítce volnou technikou. Třetí místo pro Itálii vybojoval veterán Federico Pellegrino, který po sezoně ukončí kariéru. Pětatřicetiletý lyžař získal třetí olympijskou medaili po sprinterských stříbrech z let 2018 a 2022.
Michal Novák ve videu: Americano mi udělá dobře