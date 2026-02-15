Hlavní obsah

Klaebo má deváté zlato a je novým rekordmanem ZOH, česká štafeta byla sedmá

ČTK
2:07

Foto: Profimedia.cz

Johannes Hösflot Klaebo během štafety mužů v běhu na lyžích na 4 × 7,5 km na zimních olympijských hrách.

Mužskou štafetu běžců na lyžích vyhráli Norové. Johannes Hösflot Klaebo si tak odnese celkem devátou zlatou medaili ze zimních olympijských her. Žádnému sportovci se tento úspěch zatím nepodařil.

Článek

Norský běžec na lyžích Johannes Hösflot Klaebo získal jako první sportovec v historii deváté zlato ze zimních olympijských her. Devětadvacetiletý fenomén dovedl k triumfu štafetu a také čtvrtý start v italském Teseru proměnil ve vítězství.

Klaebo překonal své krajany, běžce na lyžích Marit Björgenovou a Björna Dählieho a biatlonistu Oleho Einara Björndalena, kteří v minulosti vybojovali osm zlatých medailí.

Druhé místo v neděli obsadili s odstupem přes 22 sekund Francouzi, bronz získali domácí Italové. Čeští reprezentanti Jiří Tuž, Michal Novák, Matyáš Bauer a Mike Ophoff skončili mezi deseti kvartety na sedmém místě s bezmála dvouminutovou ztrátou na vítěze. Za sebou nechali v závodě na 4×7,5 km Němce, Švýcary a Švédy.

Klaebo převzal na posledním úseku štafetu od Einara Hedegarta s náskokem přes 12 sekund a podle očekávání ho ještě navýšil. Na olympiádě ho čeká ještě sprint dvojic a závěrečný maraton na 50 km klasicky. Loni dokázal všech šest závodů vyhrát na světovém šampionátu v Trondheimu. Dalšími členy vítězné štafety byli Emil Iversen, Martin Löwström Nyenget.

Francii pomohl ke stříbru Mathis Desloges, který se na třetím úseku posunul na druhé místo a vytvořil pro finišmana Victora Loveru výrazný náskok před dalšími týmy. Desloges skončil druhý za Klaebem i ve skiatlonu a na desítce volnou technikou. Třetí místo pro Itálii vybojoval veterán Federico Pellegrino, který po sezoně ukončí kariéru. Pětatřicetiletý lyžař získal třetí olympijskou medaili po sprinterských stříbrech z let 2018 a 2022.

