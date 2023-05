Islámský stát sílí, ukazují data. Západ to podle expertů znovu nechce vidět

Koncem března obdržel dvaatřicetiletý Qasim telefonát. Jeho bratr, zaměstnanec afghánské tálibánské vlády, byl vážně zraněn při sebevražedném bombovém útoku na ministerstvu zahraničních věcí v Kábulu. Než Quasim stihl dorazit do nemocnice, jeho bratr zemřel.

„Tálibán říká, že nás chrání, ale ve skutečnosti to nezvládá. Pořád tady v Afghánistánu čelíme hrozbám od různých skupin,“ svěřil se Quasim stanici CNN. Z bezpečnostních důvodů neprozradil příjmení. „V současné době není v Afghánistánu vůbec bezpečno. Když jdeme ven, nevíme, jestli se vrátíme domů živí, nebo ne,“ myslí si.

Největší hrozbu teď pro afghánské občany představuje právě teroristický Islámský stát. Během téměř dvou let od doby, co Tálibán převzal vládu v zemi, ISIS-K zvýšil objem i složitost útoků po celém státě. Ačkoli je totiž – stejně jako Tálibán – sunnitskou islamistickou extremistickou skupinou, má odlišnou ideologii a současnou administrativu vnímá jako nepřítele, se kterým bojuje nejen o jednotlivá území, ale taky o nové rekruty.

„V poslední době se pak sice zdá, že Tálibán provedl řadu útoků proti Islámskému státu, které tuto teroristickou skupinu oslabily, je ale otázka, nakolik účinné to bude z dlouhodobého hlediska,“ pochybuje.

Hnutí Tálibán se dostalo zpět k moci v srpnu 2021 poté, co Američané zahájili odchod ze země a padla vláda společně s afghánskou armádou. Chaotický sled událostí vytvořil perfektní příležitost pro Tálibán, který rychle nastolil svou vládu.

Útoky ISIS-K ale vyvolávají obavy i na Západě. „Tato skupina bude schopna provést externí operaci proti zájmům USA nebo Západu za méně než šest měsíců,“ myslí si šéf amerického centrálního velení Michael Erik Kurilla. Podle něj by tyto útoky směřovaly pravděpodobně do Evropy nebo Asie, nikoli do Spojených států.