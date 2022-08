V Afghánistánu je rok po návratu Tálibánu bezpečněji. Ale ženy pláčou

„Šli jsem do Afghánistánu téměř před 20 lety s jasnými cíli: Dostat ty, kteří na nás zaútočili 11. září 2001, a zajistit, aby Al-Káida nemohla použít Afghánistán jako svou základnu, ze které by na nás mohla znovu zaútočit. To jsme udělali,“ pronesl 16. srpna minulého roku ve svém projevu k národu americký prezident Joe Biden.