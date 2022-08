Tálibán zakázal dívkám studovat střední školu. Nemohou tak ani na vysokou

Na problém upozornila média včetně deníku The Guardian , informaci pak potvrdil i mluvčí radikálního hnutí Tálibán, které převzalo vloni v srpnu kontrolu nad Afghánistánem.

Tálibán v rozporu se svým prvotním rozhodnutím v březnu oznámil, že střední školy nakonec zůstanou pro dívky zavřené do doby, než bude vypracován plán opětovného otevření v souladu s islámským právem.

„Nicméně doufám, že ministerstvo školství přijde s novou politikou a brzy pro dívky školy znovu otevře. Uvědomili jsme si totiž, že je to důležité a že zákaz studia pro ženy je dočasný,“ dodal a zopakoval tak tvrzení Tálibánu, že se některé zákony včetně přístupu ke vzdělání časem uvolní.

I kdyby se ale tato legální hranice pro přístup žen ke studiu uvolnila, některá další omezení by mohla být zavedena natrvalo. „Jednalo by se o zákaz vzdělání ve zdravotnických oborech či v těch pedagogických,“ uvedl pro The Guardian zdroj z nejvyššího vedení Tálibánu.