Izrael nabádá občany k větší opatrnosti při cestách do západní Evropy

Izraelská Národní bezpečnostní rada vydala nová doporučení pro cesty do některých zemí. Řada států západní Evropy či Jižní Ameriky, včetně Británie, Francie či Brazílie, přesunula do kategorie dvě, která nabádá ke zvýšené opatrnosti, informuje BBC .

Izrael dělí veškeré země do čtyř kategorií z pohledu bezpečnosti pro své občany. V reakci na konflikt v Gaze a množící se projevy antisemitismu po celém světě se bezpečnostní rada rozhodla tento seznam aktualizovat.

Rada dodává, že by občané Izraele měli odložit cesty do všech zemí s cestovními varováními, zejména do arabských států a států Blízkého východu, Íránu či muslimských zemí v Asii.