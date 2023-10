Čtyři možné důvody, proč ještě Izrael nezahájil pozemní operaci proti Gaze

Izraelská armáda minulý pátek akutně vyzývala Palestince k odchodu ze severní části Pásma Gazy, což naznačovalo, že vpád pozemních vojsk je už na spadnutí. K tomu ale ani po několika dnech zatím nedošlo.

Podle úterního vyjádření izraelské armády se Izrael nadále „připravuje na další fázi války“, přičemž tentokrát mluvčí Richard Hecht navíc uvedl, že přestože „všichni mluví o pozemní operaci“, ve skutečnosti k ní nakonec ani nemusí dojít. „Ještě jsme neřekli jak bude (*další fáze) vypadat. Může to být něco jiného,“ řekl.

Hizballáh

Na rostoucí „zpoždění“ pozemní operace už předtím upozorňoval izraelský deník Jerusalem Post, podle kterého může být izraelská armáda zdrženlivá nejen kvůli přípravě na boj s palestinskou radikální organizací Hamás, ale i kvůli hrozbě ze severu.

„Ke zpoždění zřejmě přispělo několik faktorů, ale zdroje Jerusalem Postu uvedly, že jedním z nich je rostoucí obava, že Hizballáh čeká, až se většina pozemních sil armády přesune do Gazy a naplno se pustí do plného boje s Izraelem na severu země,“ píše deník.

Podle této verze libanonská militantní organizace podporovaná Íránem nezneužila války v Izraeli jen proto, že na to ještě nepřišel vhodný čas. Nikoliv kvůli tomu, že by to nechtěla udělat.

Jak funguje klíčový prvek izraelské obrany Izraelské nebe chrání při aktuálních útocích teroristů systém protivzdušné obrany Iron Dome. Armáda židovského státu tvrdí, že zařízení má 90% úspěšnost. Podle bezpečnostního analytika Lukáše Visingra nemá systém ve světě obdoby. Izrael spoléhá na „štít“, který nemá ve světě obdoby

Hizballáh, který je spřízněný s Hamásem, ve dnech po napadení Izraele teroristy na židovský stát už opakovaně zaútočil. Na hranici mezi Izraelem a Libanonem kvůli tomu docházelo k oboustrannému ostřelování a Izrael hlásil i zmařené pokusy ozbrojenců o proniknutí do Izraele.

Podle Jerusalem Postu šlo ale ze strany Hizballáhu o útoky nižší intenzity a plné nasazení Hizballáhu by vypadalo jinak.

Že Hizballáh ještě „nevyložil všechny karty“ a vyčkává na vhodný okamžik k útoku, je jednou z probíraných hypotéz i mezi analytiky.

„Jakmile izraelská armáda začne provádět pozemní invazi do Gazy a jakmile začne být vázaná veškerou svou pozorností jednotkami a aktivitami na jihu, v tu chvíli bude mít Hizballáh mnohem větší páky na to, co může udělat, a jeho akce budou mít větší dopad,“ zmínil v rozhovoru pro Seznam Zprávy už před týdnem analytik Jan Daniel z Ústavu mezinárodních vztahů (IIR).

Důraz na opatrnost

Podle zdrojů izraelského deníku jsou tyto obavy prohloubené zvýšeným důrazem na opatrnost rozšířeným napříč izraelskými zpravodajskými službami i politickým vedením i maximální snahou vyhnout se opakovanému podcenění některého ze svých nepřátel.

„Nezastaví to armádu od vpádu do Gazy, ale mohlo to způsobit právě to stávající zpoždění, během kterého se znovu prověřují možné záměry Hizballáhu a možnost dalšího posílení severních sil,“ uvádí deník.

Málo čerstvých zkušeností a obavy z obětí

Zároveň se podle Jerusalem Post v Izraeli na politické úrovni také „zvyšuje uvědomění“ skutečnosti, že armáda nic takového nechystala už desítky let a že uspíšit operaci jen kvůli uspokojení touhy společnosti po pomstě by se mohlo Izraeli vymstít.

Dalším z důvodu zdržení podle deníku může být i tlak USA na omezení civilních obětí a obavy o vlastní lidi, kteří byli odvlečeni do Gazy a jsou tam drženi jako rukojmí.