Izrael přes noc zesílil údery na jihu Pásma Gazy, tvrdí obyvatelé

Izraelská letadla a tanky v noci na dnešek zintenzivnily údery v jižní části Pásma Gazy - zejména na Chán Júnis - poté, co Izrael oznámil, že plánuje stáhnout část svých vojáků. S odkazem na místní obyvatele to uvedla agentura Reuters. Snížení počtu vojáků zapojených do ofenzivy, kterou Izrael v palestinském Pásmu Gazy vede proti radikálnímu hnutí Hamás, podle Spojených států signalizuje postupný přechod k operacím nižší intenzity na severu enklávy.