Izraelští vojáci jsou v srdci Chán Júnisu na jihu Pásma Gazy

Podle webu The Times of Israel má izraelské vedení za to, že v Chán Júnisu se může skrývat vedení Hamásu. „Jedná se o nejintenzivnější den bojů od zahájení pozemních manévrů, pokud jde o zabité teroristy, počet střetů a použití palby ze země i ze vzduchu,“ dodal Finkelman.