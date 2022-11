Jaderné zbraně ve Finsku? Nezavíráme žádné dveře, říká premiérka

Finsko a Švédsko potvrdily, že nebudou před vstupem do NATO žádat o žádné výjimky. Nevylučují tak vznik základen NATO na svém území nebo rozmístění jaderných zbraní, informuje agentura Bloomberg .

Novináři se v úterý finské premiérky Sanny Marinové přímo zeptali, zda by její země přistoupila na rozmístění jaderných zbraní na svém území v době míru. Politička odpověděla, že Finsko nechce „zavírat jakékoli dveře“ a že by nemělo svůj vstup do Aliance ničím podmiňovat.