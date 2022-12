Jak mi vyšly předpovědi pro letošní rok? Je to ještě horší než loni

Tohle se nedá okecat. Mé prognózy na rok 2022 jsou spektakulárním selháním. „Nebojte, čeká nás dobrý rok,“ anoncoval jsem loni hned v titulku na Seznam Zprávách. No, nevyšlo to.

Nejde jen o ruskou invazi na Ukrajinu, která celý rok zásadně ovlivnila. Mýlil jsem se prakticky ve všem. A může mi být jen malou útěchou, že když v prosinci článek vyšel, mnozí psali, že s tímto optimistickým výhledem souhlasí. Výsledek? Sedmnáct omylů versus pět úspěchů, navíc nijak přesvědčivých. Takže pojďme si to probrat:

1. Rok 2022 bude lepší než ty dva před ním. NEVYŠLO.

Lépe řečeno, tak by asi odpověděla většina lidí, kdybychom jim položili tuhle otázku. Nebo se zeptali v reprezentativním průzkumu. Protože kategorie „lepší“ či „horší“ jsou samozřejmě subjektivní. Například já se stal dědečkem krásné vnučky, radoval jsem se i ze spousty dalších věcí a celkově prožil uspokojivý rok. Ale zároveň je to rok, kdy v Evropě začala nesmyslná a nespravedlivá válka. A kdy je evidentní, že nás ekonomicky nečekají dobré časy.

2. Pandemie skončí do léta. NEVYŠLO.

Ale tady bych se přimlouval pro sebe aspoň za půl bodu. Ano, tím, kdo pandemii oficiálně vyhlašuje, je WHO. A její šéf v září řekl, že „konec je na dohled, ale ještě nenastal“. Podobně se například ještě v říjnu shodli experti oslovení The Harvard Gazette. Ale pocitově jsme asi všichni - minimálně my v Evropě - přesvědčeni, že pandemie je za námi. Rozhodně nás netrápí. Dokazuje to i začátek sezony viróz, kde se vedle covidu prosazují daleko výrazněji chřipka a další respirační onemocnění. Podle lékařů mají navíc mnohdy horší průběh.

3. Webbův vesmírný teleskop se podaří dopravit na jeho pozici a zhruba v polovině roku začne pracovat. VYŠLO.

Společný americký, evropský a kanadský projekt je zatím velmi úspěšný. Sonda odstartovala bez problémů loni na Boží hod, první snímek zveřejnil 11. července americký prezident, další následovaly o den později. Jsou úchvatné. Teleskop pracuje „podle očekávání, či dokonce lépe“, vědci díky němu například objevili velmi vzdálené galaxie. Jedna z nich vznikla pouhých 400 milionů let po takzvaném Velkém třesku, tedy zrodu vesmíru. Jakkoli to pro běžného člověka nezní nijak převratně, kosmologové jsou nadšením bez sebe!

4. Petr Fiala přežije rok jako premiér. VYŠLO.

Dokonce bych řekl, že velmi přesně platí i to, co jsem v tomto bodu před rokem napsal: „Ukáže se být minimalistickým politikem, který zemi řídí bez velkých gest a úsporným způsobem, což bude po Babišově éře příjemná změna. ANO jako hlavní opoziční síla nebude mít ambici Fialovu vládu odvolat, protože bude lásku příznivců šetřit na prezidentské volby.“

5. Andrej Babiš se stane prezidentem, buď už příští rok, ale podle všeho spíš v řádném termínu na počátku roku 2023. NEVYŠLO.

Tedy zatím. A máme-li věřit odhadům bookmakerů, jeho šance nejsou až tak velké. Podle průzkumů jsou preference tří favoritů (Babiš, Nerudová, Pavel) víceméně vyrovnané, dvoukolová volba pak nahrává spíše Babišovým protivníkům. Ale uvidíme. Každopádně jsem se pletl v předpovědi, že Babišovým největším soupeřem bude Kalousek. Ten vůbec nekandiduje.

6. TikTok bude celý rok nejpopulárnější online službou a udělá z Googlu definitivně světovou dvojku. NEVYŠLO.

Dominance Googlu a YouTube zůstává neohrožena. Ano, pro takzvanou generaci Z a částečně i mileniály zůstává TikTok nejpoužívanější sociální sítí. A například mladí Američané používají TikTok k vyhledávání častěji než Google. Ale má to daleko k tvrzení, že TikTok je globálně nejpopulárnější službou.

7. Válka na Ukrajině nebude. NEVYŠLO.

Tohle byl zvlášť velký a bolestný omyl.

8. Ethereum bude větší než bitcoin. NEVYŠLO.

Poměr tržní hodnoty obou kryptoměn zůstává stejný, v absolutních číslech je zároveň ethereum výrazně níž. Konkrétně je to cca 324 milionů dolarů vs. 146 milionů dolarů ve prospěch bitcoinu. Loni to bylo 920 milionů vs. 470 milionů. Krypto mělo celkově hrozný rok, opravdu.

9. CRISPR bude v medicíně „velkou věcí“, a to i z komerčního pohledu. NEVYŠLO.

Jistě by tenhle bod šlo zkusit „okecat“ a najít v médiích spoustu nadějeplných zpráv a článků o inovacích, které jsou na „stříhání“ a upravování genomu založeny. Ano, CRISPR je nepochybně „příští velkou věcí“. Stejně jako loni a předloni (kdy byli objevitelé odměněni Nobelovou cenou). Byznysový průlom se nekonal.

10. USA budou mít první prezidentku v historii. NEVYŠLO.

Joe Biden má sice v průzkumech hrozná čísla, ale jeho předčasný odchod nehrozí. Dokonce oznámil, že bude znovu kandidovat.

12. Vyjdou první knihy v češtině, které „přiznají“, že je z cizího jazyka přeložil počítač. NEVYŠLO.

Ale podle mě jen proto, že po tom nikdo nepátrá, nelze to prokázat, a hlavně je to asi každému jedno. Překladatelé nepochybně používají umělou inteligenci jako nástroj, a to čím dál víc. Navíc zejména v posledních týdnech zjišťujeme, že algoritmy „píšící“ přirozeným jazykem se neuvěřitelně zlepšují, a to navíc velmi rychle. K disrupci kreativních profesí však teprve dojde. A překladatelé budou prvními „oběťmi“.

13. Metaverse se zařadí mezi koncepty, od kterých se hodně čekalo, ale zůstaly zcela nenaplněné. VYŠLO.

Nejzajímavější na celém konceptu je to, jak moc mu věří zakladatel Facebooku Mark Zuckerberg a kolik peněz ho to zatím stálo. Metaverse se navzdory tomu nestala v roce 2022 ani „slovem roku“ podle Oxfordského slovníku. Skončila až druhá za souslovím „goblin mode“.

14. Dvě světové firmy budou mít poprvé v historii hodnotu vyšší než tři biliony dolarů: Apple a Microsoft. NEVYŠLO.

Microsoft dosáhl rekordní kapitalizace 20. listopadu 2021 (2,58 bilionu dolarů) a od té doby cena akcií klesá. Apple měl symbolicky nejvyšší hodnotu 1. ledna 2022, ke tříbilionové hranici se přiblížil (2,91), ale nepřekonal ji. Vzhledem k ochlazení trhů se to v dohledné době žádné firmě ani nepodaří.

15. Čínu zasáhne finanční a realitní krize. VYŠLO.

Stejně jako odhad, že bude daleko menší, než západní experti očekávají či doufají. Realitní krize o sobě zejména v létě dala vědět, na podzim ji však zastínily problémy s politikou „nulového covidu“.

16. Buzzwordem roku bude v technologiích „web3“. NEVYŠLO.

Technologický svět má příliš starostí sám se sebou, než aby se zabýval vyumělkovanými koncepty.

17. Nejvíce Oscarů dostane film Síla psa (The power of the Dog). NEVYŠLO.

Tohle byl opět mimořádně špatný tip. Ano, film se zapsal do historie, avšak tím, že to bylo poprvé od roku 1968, kdy nějaký film získal Oscara pouze za nejlepší režii. Tehdy to byl film Absolvent. Síla psa tak z 12 nominací proměnila jen jednu.

18. Média si v Česku udrží status quo, tedy stav mírné setrvalé krize. VYŠLO.

Ale s odřenýma ušima. Jak jsem psal, Babiš zůstal majitelem Mafry (ale intenzivně se spekuluje, že by dům mohl prodat), ale Zdeněk Bakala z Economie rozhodně necouvá. Naopak se vrátil do statutárních orgánů, když se stal místopředsedou dozorčí rady. Blížící se ekonomická krize však stav médií v Česku rozhodně nezlepší.

19. České e-komerci se bude mimořádně dařit, firmy si udrží zákazníky a prodeje, které jim přinesla pandemie. NEVYŠLO.

Uf, střela úplně mimo terč. Jestli se někdo potýkal v roce 2022 s problémy, byly to e-shopy. Nemusíme je litovat, většina z nich měla skvělé oba předešlé roky. Ale o to větší byl letošní náraz. Firmy včetně Alzy „optimalizovaly“ a „ořezávaly“. A ani výhledy nejsou moc dobré.

20. Česko prožije blackout v trvání několika desítek hodin. NEVYŠLO.

Energetika řešila úplně jiné problémy, než jsme si mysleli, vzhledem k válce s Ruskem (Ukrajina vede válku skutečnou, Západ studenou).

21. Akcie automobilky Tesla budou celý rok označovány za „extrémně nadhodnocené“, ale k jejich významnému poklesu nedojde. NEVYŠLO.

Akcie Tesly byly nepochybně nadhodnocené v listopadu 2021, kdy přelezly hranici 400 dolarů za kus. Dnes jsou na třetině hodnoty a jakkoli se nedá vyloučit, že budou dál klesat, tak slovo „nadhodnocené“ asi nikdo nepoužívá.

22. Melania Trumpová podá žádost o rozvod. NEVYŠLO.