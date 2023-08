Jak si mladí Ukrajinci vybírají školu? Podle počtu protiraketových krytů

Někteří z čerstvých studentů podle Anny, jež je součástí dobrovolnické organizace, nikdy nenavštívili univerzitu osobně a učili se pouze z domova. „Tito studenti byli přijati během pandemie, poté začala válka, takže se jejich pobyt doma prodloužil. Je to smutné,“ řekla Anna pro BBC.

V praxi to znamená, že mladí muži, kteří se rozhodnou studovat na Ukrajině, nesmí do konce války odejít ze země. Prozatím se jich však netýká odvod do armády. Jako studenti mají výjimku, nicméně bude-li potřeba zmobilizovat více vojáků, je možné, že se na frontu dostanou.