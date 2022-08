Jak srazit diktátora z trůnu? Recept není, ví už opozice

Lukašenko je v Bělorusku u moci už 28 let. Diktátora nesmetla ani bezprecedentní vlna demonstrací, která se začala valit přesně před dvěma lety.

Protesty po zfalšovaných prezidentských volbách potlačil střílením do lidí, zatýkáním, mučením a politickými procesy. Represe proti občanské společnosti nekončí ani dva roky poté.

Režim také vězní na 30 novinářů. Naposledy minulý týden soud poslal na pět let do vězení novinářku státní Polské televize Irynu Slaunikavovou.

Do exilu se musela uchýlit i Lukašenkova hlavní protikandidátka Svjatlana Cichanouská, kolem níž se běloruská opozice předloni sjednotila – byť šlo o „náhradní“ kandidátku, která převzala otěže po svém uvězněném manželovi.

„Musíme udělat vše pro to, abychom zemi vyvedli z mezinárodní izolace, dosáhli stažení ruských jednotek a zbavili se naprosté závislosti na Rusku. To se totiž stalo hlavní oporou režimu a hrozbou pro suverenitu naší země,“ řekla v pondělí Cichanouská.

Druhý den pak Cichanouská oznámila , že na základě vilniuské diskuse vytváří „přechodný kabinet“. Do něj jmenovala čtyři členy na dobu půl roku. Následně má další ministry schválit opoziční koordinační rada.

Právě Latuško i Azarau k vytvoření kabinetu na konferenci vyzývali. Latuško navrhoval pro Cichanouskou pozici „první mezi rovnými“ a právo veta, které by nově ustanovený opoziční orgán mohl přehlasovat dvoutřetinovou většinou.

Prioritou by mělo být podle Latuška získání mezinárodní podpory pro vládu, „izolování a demoralizování“ Lukašenkova režimu a podpora národně osvobozeneckému hnutí.

Podle Azaraua, který má mít na starost obnovení vlády práva, by měl exilový kabinet legitimizovat „akci Pěramoha“, spočívající v sabotážích režimu.

Aliaksandr Azarau nedávno poskytl Seznam Zprávám exkluzivní rozhovor. Mluvil v něm i o Pražském podpůrném týmu a jeho roli, stejně jako o bezprostředních cílech ByPolu – zabránit případnému vyslání běloruské armády do bojů na Ukrajině.

Obranu a národní bezpečnost má mít v exilové vládě Cichanouské na starost Valerij Sachaščik. Ten v úterý ujistil, že udělá vše pro to, aby se Bělorusko nedostalo do občanské války. „Jakýkoli občanský konflikt v kterékoli zemi světa, a ještě více ve své vlasti, považuji za tragédii. Udělám vše pro to, aby k němu nedošlo,“ cituje opozičníka Euradio.