Japonské restaurace zachvátila vlna „sushi terorismu“

Zákazníci tzv. running sushi restaurací, tedy podniků, kde si hosté berou jídlo sami z popojíždějících pásů a nenosí jim ho tedy číšníci, na těchto videích například sahají do pokrmů. Dělají si tak „legraci“ z ostatních zákazníků.

Fenomén se stal dokonce předmětem policejního vyšetřování, píše britský deník The Guardian. Videa způsobila propad akcií několika restauračních sítí, včetně předního řetězce running sushi, a přiměla manažery, aby přehodnotili, jak restaurace servírují své pokrmy.

I když pojem „sushi terorismus“ je spíš humorná nadsázka, videa vyvolala v Japonsku pobouření. Jeden z uživatelů twitteru napsal: „Je to nechutné. Už nemohu chodit do running sushi restaurací.“ Důvodem jsou ale také velké peníze, které se v japonském sushi byznysu točí - podle The Guardianu v přepočtu asi 125 miliard korun.