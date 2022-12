„Je to jen show.“ Íránce vlídná tvář ajatolláhů nepřesvědčila

Podobně se vyjádřila i další žena z druhého největšího íránského města Mašhadu: „Je to jen show, stejným způsobem budou postupovat i v případě hidžábu,“ naráží na tvrzení prokurátora, podle něhož by měly íránský parlament a justice přezkoumat desítky let starý zákon o nošení hidžábu a během „týdne či dvou“ by ho režim mohl upravit.