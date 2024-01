Je úžasné sledovat, jak se vracejí do života, říká terapeutka obětí Hamásu

„Máme za 40 nebo 50 let spoustu vědeckých poznatků, které ukazují, že v nemocnici pomáhá při léčbě dokonce i okno nebo jen obrázek přírody. Lidé se uzdravují rychleji a totéž platí ve věznicích. Takže to víme, máme tato data, jen se nevyužívají. Já je využívám,“ říká izraelská terapeutka.

„Není to stejné, jako když zavolají do traumacentra a přijedou do sterilního prostředí. U nás přijdou na krásné místo, mohou se posadit na polštáře, někdo jim hraje na kytaru, k dispozici máme psychiatry i psychology. Někdo si zacvičí jógu, další pracuje třeba s hlínou,“ popisuje Naorová program, který nabízí traumatizovaným obětem útoku Hamásu.

„Většina z nich se vrátila do života a prošla úžasnou léčebnou zkušeností, která se velmi liší od toho, co známe z léčení traumat,“ říká Naorová s tím, že důležitou roli při léčení hraje i hudba. Právě ta paradoxně mladé lidi přivedla na místo, kde došlo k hrůznému masakru.

„Hudbu všichni milují, spojuje je se životem. Na začátku jsme jim pouštěli velmi tichou hudbu, po měsíci jsme přinesli sluchátka s trancem (žánr elektronické taneční hudby, pozn. red.), aby si mohli vybrat, jestli to chtějí poslouchat, nebo ne. Byli jsme tam s nimi,“ vzpomíná. „Bylo úžasné vidět, jak tančí a napojují se zpátky do života,“ dodává.

Na otázku, jak se její hosté dívají na současné dění v Pásmu Gazy, Lia Naorová nemá odpověď. „O politice s nimi nemluvíme. Jsou to hluboce zranění lidé a neptala bych se jich, co si myslí o smrti toho či onoho člověka. Když politické téma nadhodí, vyslechneme je, ale na politické názory se neptáme. To trauma je velmi komplexní, protože válka stále pokračuje a my stále přicházíme každý den o další a další lidi,“ připomíná smutnou realitu probíhající války.