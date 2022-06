První země plánuje dát výstrahu na každou cigaretu

Podle Bennettové současný návrh, který se může změnit, počítá s tím, že by na cigaretách byl nápis „jed v každém šluku“. Vláda chce také rozšířit stávající seznam nemocí způsobených kouřením, které se objeví na krabičkách cigaret.

Rob Cunningham z Kanadské společnosti pro boj proti rakovině se domnívá, že opatření by měla být zavedená co nejdříve a doufá, že varování vytištěná přímo na cigaretách se stanou populární i v mezinárodním měřítku.

Počet kuřáků cigaret v zemi v posledních letech trvale klesá. Kanadský statistický úřad minulý měsíc uvedl, že pravidelně kouří deset procent Kanaďanů. Vláda usiluje o to, aby se tento podíl snížil do roku 2035 na polovinu. Statistický úřad dodal, že za kuřáky se označilo 11 procent Kanaďanů starších 20 let, zatímco ve věku mezi 15 až 19 jen čtyři procenta, napsaly agentury AP a Reuters.