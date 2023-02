Jeden z chlapců zachráněných z thajské jeskyně tragicky zahynul

Daungpetč Promtchep, kterému nejbližší říkali zkráceně Dom, zemřel ve Velké Británii. Bylo mu 17 let. Příčina jeho smrti zatím není jasná, ale podle BBC utrpěl úraz hlavy.

Dom byl kapitánem chlapeckého fotbalového týmu Wild Boars, tedy divočáci, který v roce 2018 zůstal po bleskových povodních uvězněný v jeskynním systému Tham Luang. V té době mu bylo 13 let. Věk jeho jedenácti kamarádů se pohyboval v rozmezí od 11 do 16 let.