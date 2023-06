Jediným vítězem ruské krize je Lukašenko. Jenže jen na první pohled

Ať už je to ale jak chce, běloruský autoritář za její sjednání dostal veřejně kredit. A už jen to pro něj znamená plusové body.

Večer nicméně Prigožin uvedl, že „otáčí kolony" a vrací se opačným směrem. Běloruský prezident posléze přišel s prohlášením, že došlo k dohodě, na jejímž základě Rusko zruší stíhání Prigožina, který má odjet do Běloruska.

V sobotu ráno Prigožin oznámil, že obsadil Rostov na Donu a táhne dál na Moskvu. Kolona vagnerovců měla později obsadit i vojenské budovy ve městě Voroněž a dostat se až do vzdálenosti 200 kilometrů od Moskvy.

„V tuto chvíli nevíme, proč to Prigožin vlastně všechno udělal. Prostým faktem ale je, že alespoň z vnějšího pohledu to byl Lukašenko, kdo zastavil postup (vagnerovců) na Moskvu, což znamená, že z pohledu ruské byrokracie už Putin není na vrcholu. V komunikaci s Prigožinem je závislý na Lukašenkovi. To znamená, že Putin, který ráno označil Prigožina za zrádce, najednou začal s tímto zrádcem vyjednávat skrze prostředníka, který byl vždy považován za jeho podřízeného spojence,“ řekl k tomu v rozhovoru pro Rádio Svobodná Evropa vlivný ruský analytik a novinář Konstantin Eggert.