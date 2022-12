Jsem hrdý na Putina, řekl ruský obchodník se zbraněmi propuštěný z USA

„Jsem hrdý na to, že jsem Rus a že náš prezident je Putin,“ řekl Viktor But v dnešním rozhovoru s ruskou státní televizi RT. Také poznamenal, že „plně“ podporuje aktivity Kremlu na Ukrajině. „Kdybych měl možnost a potřebné schopnosti, šel bych dobrovolně (bojovat na Ukrajinu),“ řekl a dodal, že „nechápe“, proč se masivní ruská ofenziva neuskutečnila už v roce 2014.

Pětapadesátiletý But strávil v americké věznici téměř 15 let. Svého času byl jako pašerák zbraní jedním z nejhledanějších mužů světa. Kvůli své ochotě vyzbrojit téměř kohokoli včetně států nebo povstaleckých skupin v Africe, Asii či Jižní Americe si vysloužil přezdívku „obchodník se smrtí“

Předání obou vězňů se odehrálo ve čtvrtek na letišti v Abú Zabí ve Spojených arabských emirátech. Grinerovou zadrželi na moskevském letišti Šeremeťjevo v únoru těsně před útokem ruské armády na Ukrajinu, tedy v době stupňujícího se napětí mezi Ruskem a USA. Basketbalistku ruské úřady obvinily kvůli tomu, že u sebe měla náplně do elektronických cigaret s hašišovým olejem. Dvojnásobná olympijská vítězka byla v srpnu odsouzena k devítiletému vězení za pašování drog.

Ruská tajná služba FSB zveřejnila sestříhané záběry, na nichž jsou But a Grinerová zachyceni během výměny na letištní ploše v Abú Zabí. Video se však přeruší v okamžiku, kdy se míjejí, a není na něm vidět, že by spolu komunikovali.

„Popřál jsem jí štěstí, dokonce ke mně tak trochu natáhla ruku,“ řekl But o Grinerové. „Je to naše tradice. Člověk by měl každému popřát hodně štěstí a spokojenosti,“ dodal s tím, že Grinerová k němu byla vstřícná.