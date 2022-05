Kamery zachytily při návštěvě matky prezidenta „ztracený“ Picassův obraz

Po vítězství v prezidentských volbách na Filipínách se syn někdejšího diktátora Ferdinand Bongbong Marcos mladší vydal navštívit svou matku, která slavila jeho vítězství. Při té příležitosti zachytily kamery slavný a již několik let se pohřešující obraz španělského surrealisty Pabla Picassa.

Snímky věhlasného díla „Reclining Woman VI“ v sídle vdovy Imeldy Marcosové v San Juanu zaznamenala lokální televize TV Patrol v úterý. Vdova tak nadále profituje z bohatství, které její manžel Ferdinand Marcos zajistil ze státní pokladny v průběhu své vlády, která trvala přes dvacet let.

Slavný Picassův obraz patří mezi 200 obrazů Imeldy a Ferdinanda Marcosových, které si zajistili v době své vlády na Filipínách v letech 1965 až 1986. Neoprávněně nabyté bohatsví ze státní kasy následně vládnoucí pár přesouval do Švýcarska. Ukradené peníze sloužily jako zdroj pro jejich okázalý životní styl, včetně nakupování obrazů.

O jeho nepravosti je téměř stoprocentně přesvědčený bývalý předseda komise PCGG Andy Bautista, uvádí britský The Guardian. „Osobně vím, že to, co jsme zabavili, byl padělek,“ uvedl k roku 2014, kdy se obraz dostal na seznam majetku, který byl rodině zabaven.