Kde je Li Šangfu? V Číně zmizel další potentát a svět si domýšlí problémy

Li byl naposledy viděn v Pekingu 29. srpna, kdy přednesl hlavní projev na bezpečnostním fóru s africkými zeměmi. Předtím absolvoval jednání na vysoké úrovni během cesty do Ruska a Běloruska, přiblížila stanice Al-Džazíra. Náhlá zmizení vysokých čínských představitelů z veřejného života jsou nicméně často vnímána jako potenciální známky problémů.

Stažení z veřejnosti vzbuzuje spekulace zejména poté, co v červenci Peking bez vysvětlení vyměnil ministra zahraničí Čchin Kanga po jeho delší nepřítomnosti. V posledních měsících došlo také k otřesům ve vedení raketových sil Lidově osvobozenecké armády.

„Liovo zmizení, které následovalo tak krátce po Čchinovi, vypovídá o tom, jak záhadná může být čínská elitní politika pro okolní svět. Čína pod vedením Si prostě necítí potřebu světu vysvětlovat,“ řekl agentuře Reuters Alfred Wu, docent na Lee Kuan Yew School of Public Policy v Singapuru.

Podle zdrojů deníku The Washington Post souvisí nepřítomnost ministra s obviněním z korupce v souvislosti s jeho předchozí funkcí šéfa vojenských zakázek. Deník The Financial Times pak v pátek napsal, že Spojené státy se domnívají, že Li byl zbaven svých povinností a je vyšetřován čínskými úřady.