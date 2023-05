Kde se berou zbraně Íránu v ruských rukou: dovoz je až trapně jednoduchý

Západní státy mají za to, že aktivity Teheránu jsou porušením rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 2231, která byla přijata jako součást jaderné dohody s Íránem v roce 2015. Dokument totiž zakazuje transfer „veškerých předmětů, materiálů, vybavení a zboží a technologií“ z Íránu do jiné země, pokud jej předem Rada bezpečnosti OSN neschválí.

Přesto export Rusům pokračuje. Web CNN před pár dny zveřejnil výsledky svého pátrání –⁠ dopodrobna zmapoval, jak se zbraně z Íránu do Ruska v tajnosti dostávají.

V blízkosti těchto dvou bodů podle dat společnosti Lloyd's List Intelligence dochází čím dál tím častěji k dlouho trvajícím výpadkům automatických sledovacích systémů nákladních lodí, a to převážně těch s íránskou a ruskou vlajkou.

Usnesení Mezinárodní námořní organizace přitom vyžaduje, aby většina plavidel měla tento sledovací systém na palubě; vysílat data by měl správně po celou dobu plavby.

Skokový nárůst lodí, které při cestě touto oblastí sledovací data po nějakou dobu nevysílaly, firma hlásí v období od srpna do září 2022, tedy jen krátce poté, co vlády USA a Ukrajiny uvedly, že Moskva v létě získala od Teheránu bezpilotní letouny. Rusko tyto stroje ve zvýšené míře využívalo na podzim, a to i proti kritické energetické infrastruktuře na Ukrajině.