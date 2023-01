„Kdyby mě chytili, zabili by mě,“ popisuje vagnerovec. Sám uprchl do Norska

Do Vagnerovy skupiny nastoupil drobný zločinec a zloděj Andrej Medveděv v červenci. Rozhodl se dobrovolně a k žoldákům, které řídí ruský byznysmen Jevgenij Prigožin, se přidal hned po propuštění z vězení. Smlouvu podepsal na čtyři měsíce.

Video zachycuje otřesné praktiky žoldácké skupiny. Její zakladatel a blízký Putinův souputník Jevgenij Prigožin k násilí vzkázal, že by se záznam měl jmenovat „Pes si zasloužil psí smrt“. Později se od vraždy distancoval.

„Byl jsem ve velkém nebezpečí. Kdyby mě zajali, zabili by mě, nebo ještě hůř,“ prohlásil Medveděv v rozhovoru pro lidskoprávní skupinu Gulagu.net .

Moc dobře věděl, o čem mluví. On sám vedl jednotku v okolí Bachmutu na Donbase a jeden z bojovníků pod jeho vedením Jevgenij Nužin uprchl. V listopadu byl předán zpět vagnerovcům při výměně zajatců a následně byl zavražděn jedním ze žoldáků, který mu rozbil hlavu perlíkem.

Medveděv, bývalý velitel jedné z jednotek ruských žoldnéřů, se proto rozhodl uprchnout do Norska, píše deník The Telegraph.

Vagnerova skupina byla poprvé vyslána do akce v roce 2014 během anexe Krymu. Rusko konstantně popírá, že má jakékoliv vazby na tuto organizaci, avšak mnohá vyšetřování ukázala opak.

Medveděv uvedl, že ruští pohraničníci sledovali jeho stopy co nejdál to šlo a pak na něj nasadili psa. „Utíkal jsem směrem ke světlům domů, které jsem viděl. Mohlo to být tak dva nebo dva a půl kilometru. Jen jsem běžel, běžel a běžel,“ tvrdil. „Bál jsem se ohlédnout, že uvidím toho psa. Ale zřejmě se někde ztratil,“ myslí si.