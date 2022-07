Útěk z okupace: 17 kontrol a na osmnácté všichni tleskali nebo brečeli

Kontaktovali nás novináři, díky nimž se v roce 2014 přestěhovala naše redakce z Donbasu (Oksana pracovala jako novinářka, pozn. red.) a kteří nám dali kontakt na dobrovolnici, jež od samého začátku okupace vozí lidi na území kontrolované Ukrajinou. Napsali jsme jí a ona kývla na to, že nás vezme do Oděsy.

Čekali jsme dvě, tři, čtyři hodiny. Pak už bylo půl čtvrté, tak nám došlo, že dnes rozhodně nikam nejedeme. A za 20 minut napsali, že dnes není odjezd a večer nám řeknou o dalších krocích. Možná to souviselo také se Dnem Ruska, šuškalo se, že dva dny nebudou nikoho pouštět, protože to prostě „není dobré“: je svátek a lidé prchají.

Řekli jsme si, že je to znamení, a šli jsme spát domů. Jelikož nemáme internet, v 9 hodin večer jsme šli do vedlejší lékárny, kde byla wifi. Dobrovolnice nereagovala.

V Záporoží nás vyzvedli dobrovolníci. Řekli nám, kde se můžeme najíst, vzít si hygienické prostředky, kde bude autobus, který nás odveze do školky, kde můžete přespat zdarma. Šli jsme se osprchovat, najedli jsme se a v půl dvanácté zazněly sirény. Byl to nový a zvláštní pocit, protože naposledy jsme je slyšeli na konci února, na okupovaném území nebyly. Žádný strach jsme však neměli.

Do Oděsy jsme se dostali vlakem. Ve 2 hodiny ráno jsme stáli ve Znamjance (město v Kirovohradské oblasti), kde byla úplná tma. Slyšeli jsme informace o odjezdech vlaků z nádraží, ale z bezpečnostních důvodů nikde nebylo světlo. Byly slyšet sirény. Celých 20 minut jsem se dívala z okna, jestli někde neletí raketa. Bylo to trochu děsivé.

Byt jsme našli docela rychle, není to přesně to, co jsme chtěli, ale nachází se v krásné čtvrti s rozvinutou infrastrukturou poblíž centra města. Sirény tady zní třikrát až čtyřikrát denně, ale neděsí nás to. Už vím, kde je nejbližší protiletecký kryt. Doufám, že s námi a příbuznými, kteří zůstali na okupovaném území, bude vše v pořádku.