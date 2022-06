Žít pod ruskou vlajkou? Utekli před okupanty, teď přemýšlí, zda se vrátit

Bývalý sklad alkoholických nápojů na předměstí Záporoží je látkovými zástěnami „rozparcelovaný“ na malé pokojíky. V každém stojí palandy, stůl a židle. Tady dočasně přebývají lidé, kterým se podařilo uprchnout z okupovaných oblastí. Mají tu pár dní na to, aby si vydechli a rozmysleli, co dál. Pak musejí uvolnit postel jiným.

„Bylo to vlhké, špinavé místo, ale my jsme tu vybudovali tři oddělené zóny. V první jsou matky s dětmi, v druhé smíšené rodiny, ve třetí nemocní. Dohromady 23 pokojů – s nadsázkou řečeno,“ popisuje dobrovolník Edgar.

„Všechno, co tu vidíte, jsem dostal od nich. Tričko, džíny, brýle i tento mobil.“ Sám nemá nic. „Dům, auto, všechen majetek jsem musel nechat v Enerhodaru. Zůstal mi jen holý život. A málem ani to ne.“

Tedy do momentu, kdy 24. února vojáci jeho rodné vlasti napadli jeho novou vlast. Už čtyři dny po invazi do města vzdáleného tři sta kilometrů od Krymu vjela ruská kolona.

„Prý jak to, že mám ruský přízvuk, jestli jsem Rus? Řekl jsem, že ano, původně z Kurganské oblasti. A to je rozzuřilo. Vzali mi pas, roztrhali ho, hodili na zem a začali mě mlátit pažbou od samopalu. Řvali na mě, že jsem zrádce, že si nic víc nezasloužím,“ popisuje Nikolaj.

Jenže jak se dostat přes řadu ruských checkpointů, když mu roztrhali pas a všechno mu vzali? „Ten druhý voják zastavil auto, které jelo tím směrem a přikázal řidiči, ať mě tam odveze. Řidičovi se to samozřejmě nelíbilo, ale on zařval, že jestli ho neposlechne, zastřelí nás oba,“ popisuje Nikolaj.

Iře volala nadřízená a přemlouvala ji, ať se vrátí do práce na místo sociální pracovnice v domově pro seniory. „Předtím jsem brala deset tisíc hřiven, teď mi nabízejí deset tisíc rublů. Což je šílený kurz, když uvážíme, že jedna hřivna jsou dva rubly.“ Rusové prý shání do vylidněných měst každou pracovní sílu.

Okouknou prý co a jak a uvidí, jak a kde se bude jejich život odvíjet dál. Fotografovat se, vzhledem k tomu, kam se vracejí, nechtějí. Je to nebezpečné.

Čtyřiatřicetiletý Voloďa přijel do Záporoží před pár dny. Je stavař. Pracoval i v Čechách, v Prachaticích a ve Stříbře. Pokojík s palandami v centu pro uprchlíky obývá se svou ženou Julií a čtyřmi dětmi. Nejstarší je dvanáct, nejmladšímu rok a čtvrt. Jako hrdý Ukrajinec prý prchnout musel. Nevydržel by jen nečinně mlčet pod ruskou vlajkou.

Jak to ve druhém největším městě Záporožské oblasti chodí, ověřit nelze. Zahraniční novináři nemají na okupovaná území přístup. Informace lze získat převážně od uprchlíků, jimž tam zůstali příbuzní, od kterých alespoň slyší, co se v ruském protektorátu děje.

Voloďa zvažuje, že by odjeli do Německa nebo do Čech. On vycestovat za hranice může, branná povinnost se totiž nevztahuje na muže, kteří mají tři a více dětí. „A nebo pojede jen rodina a já zůstanu tady bojovat. Uvidíme,“ krčí rameny. Na rozmyšlenou mají prý ještě čas.