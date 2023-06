Když Ukrajina neuspěje, bude na čas s ofenzivami utrum, soudí analytik

Kyjev se snaží ruské zprávy o spuštění dlouho očekávané ukrajinské protiofenzivy rozptýlit. „Žádnou takovou informaci nemáme,“ reagoval ukrajinský generální štáb, když se novináři pokoušeli tvrzení Moskvy ověřit. Zároveň se pokoušel naznačit, že se jedná o fake news.

Vojenský expert Vojtěch Bahenský z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy je ale přesvědčený, že Ukrajinci nějakým způsobem zaútočili. „Rozhodující roli bude mít ideální mix sil. Přirovnal bych to k orchestru, kde také potřebujete všechny nástroje, aby skladba zněla tak, jak má,“ odpověděl Seznam Zprávám na otázku, co bude při akci klíčové. Kromě tanků vyzdvihl i roli ženijního vybavení k překonání minových polí.

V rozhovoru se vyjadřuje i k tomu, jak úspěch ukrajinské ofenzivy ovlivní další pomoc Západu nebo jak do plánů Kyjeva zapadají útoky protiputinovských rebelů v ruském pohraničí.

Rusové oznámili, že o víkendu zmařili ukrajinskou ofenzivu u Doněcku a zabili 250 ukrajinských vojáků. Jak moc se tato informace dá brát vážně?

Vážně bych bral to, že k nějaké ukrajinské ofenzivě opravdu došlo, u toho bych asi skončil. Jedna strana se k té ofenzivě nevyjadřuje vůbec, druhá má samozřejmě motivaci to navléci tak, aby z ní vyšla co nejlépe. Myslím, že naskakovat na ruská čísla o tom, jaké byly ztráty, by bylo hodně předčasné.

Foto: Institute for the Study of War, Seznam Zprávy Hlavní směry operací ukrajinské armády a spřízněných jednotek na začátku června 2023. Na severu pokračoval vpád oddílů ruských emigrantů do Bělgorodské oblasti. Útočné operace probíhaly i u Bachmutu. Od 4. června pak docházelo k sérii útoku na jižní frontě, na pomezí Doněcké a Záporožské oblasti.

Ukrajinci měli při akci použít osm praporů, tedy zhruba tři tisíce mužů. To je asi málo na to, aby už šlo o hlavní nápor ukrajinské ofenzivy…

Pokud bychom tomu věřili, není to nutně málo. Lze předpokládat, že ukrajinská strana bude zkoušet ofenzivní operace v různých částech fronty. Ty, které budou mít úspěch, pak posílí dalšími silami a zálohami.

Představa o masivní ofenzivě, do níž by se zapojily celé brigády na úzké části fronty, nemusí odpovídat realitě. Musíme si uvědomit, že v prostředí ukrajinského konfliktu stále panuje velká dominance dělostřelectva, a velké koncentrace sil jsou proto zranitelné na obou stranách. Koncentrovat velké množství vojáků je navíc náročnější na výcvik i velení. Těžko soudit, jak jsou toho obě strany schopny.

V posledních týdnech i měsících se nejtvrdší boje vedly o město Bachmut. Změnilo se něco výrazně jeho dobytím, ať už pro Rusko, či Ukrajinu?

Myslím, že se nic zásadního nezměnilo. Bachmut má částečný strategický význam jako jedno z relativně „bránitelných“ míst na potenciální ruské cestě na Slavjansk a Kramatorsk, ale to je ve velmi dlouhém výhledu. Rusko nemá v tuto chvíli sílu na to, aby realizovalo ofenzivu s takto ambiciózními cíli, zároveň dodala zarputilá obrana Bachmutu městu symbolický význam pro obě strany. Stalo se místem nejvýznamnějších bojů od zimy, v tomto směru je to symbolické vítězství Ruska, velký strategický význam ale nemá.

Velký strategický význam může mít z dlouhodobého hlediska to, jaké ztráty obě strany utrpěly a kolik munice využily. To ale v tuto chvíli nedokážeme odhadnout. Nemusí být důležitý ani počet ztracených vojáků, ale spíše to, o jaké vojáky šlo.

Pokud vagnerovci přišli primárně o odvedence z vězení, je jejich vojenská hodnota malá. To číslo pak pro Rusko nemusí být tak špatné, jak to vypadá. O ukrajinských ztrátách při obraně města pak víme ještě výrazně méně.

Mnozí lidé, včetně českého prezidenta Petra Pavla, říkají, že Ukrajinci mají se svou jarní ofenzivou jedinou šanci. Když neuspějí, podpora Západu výrazně klesne. Souhlasíte s tímto závěrem?

Myslím, že ten závěr je trošku předčasný. Pokles podpory Západu se obtížně předvídá. Ostatně momentů, kdy se říkalo, že Západ už nemá co nabídnout, byla celá řada. Je pravdou, že Západ bude časem narážet na limity toho, co má ještě ve skladech. Na druhé straně lze předpokládat, že se začnou realizovat některé z iniciativ s cílem navýšit produkci dělostřelecké munice. To se ale myslím začne projevovat až začátkem příštího roku.

Pokud by tedy tato ofenziva neuspěla (a já jsem spíše skeptický k tomu, že by tuto válku její úspěch mohl ukončit), tak to nejspíš na nějakou dobu omezí budoucí ukrajinské ofenzivy.

Ukrajina hodně stála o tanky, které jí Západ slíbil nebo už i částečně dodal. Stanou se právě tanky rozhodující silou ofenzivy?

Rozhodující roli bude mít ideální mix sil. Přirovnal bych to k orchestru, kde také potřebujete všechny nástroje, aby skladba zněla tak, jak má. Nemít tanky je problematické, protože je to mobilní, dobře chráněná platforma s velkou palebnou silou, zároveň toho ale bude ukrajinská strana potřebovat mnohem více. Neméně zásadní budou dodávky ženijního vybavení k překonání minových polí.

V ruské Bělgorodské oblasti pokračují partyzánské útoky. Považujete je spíše za manévr k odpoutání pozornosti Rusů a ke vzbuzení potřeby přesunout do oblasti jednotky, a oslabit tak Rusy jinde, nebo to jsou ojedinělé akce nesouvisející s ukrajinskou ofenzivou?