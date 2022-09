Klidná Alžběta II.? Británie svého času řešila její rivalitu s Thatcherovou

V 80. letech minulého století vůbec poprvé v historii Británie došlo k tomu, že v čele země stály dvě ženy: kromě královny Alžběty II. také Margaret Thatcherová, která necelých 12 let obývala sídlo premiérů v Downing Street číslo 10. A zatímco Thatcherovou ve funkci držela vůle britských voličů, Alžběta II. obývala nedaleký Buckinghamský palác z důvodu rodové posloupnosti.

První střet mezi oběma ženami na sebe nenechal dlouho čekat a odehrál se na přelomu let 1979 a 1980, tedy jen nedlouho po nástupu Margaret Thatcherové do čela vlády. Premiérka tehdy přišla s požadavkem na odstoupení někdejšího kurátora královských uměleckých sbírek, ředitele Courtauldova institutu umění a člena Britské akademie Anthonyho Blunta.

Toho už v roce 1964 usvědčili z poskytování utajovaných informací Sovětskému svazu. Docházelo k němu během druhé světové války, kdy Blunt pracoval pro britskou rozvědku. On sám se k záškodnické činnosti přiznal, zároveň si ale vymohl, že zůstane na svých profesních postech. A skutečně mu to bylo umožněno (byť za ne zcela jasných okolností), a jako správce královské sbírky umění tak Blunt působil až do roku 1972.