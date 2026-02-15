Hlavní obsah

Vláda seškrtala peníze pro děti a mladé. Budeme muset zdražit, varují organizace

Macinka se střetl s bývalou první dámou USA Hillary Clintonovou

Kdo radí Trumpovi obsadit Grónsko: Spolužák, který od Česka vysoudil miliardy

„V partě se říkalo, že je policajt.“ Příběhy lidí, na které donášel Klempíř

Češi potřebují už jen vítězit. Začíná klíčová fáze hokejového turnaje

Cash Only: Poplatky za jistič stouply, ale do cíle zatím nedotekly

Kocour Larry slaví 15 let v sídle britských premiérů v Downing Street

ČTK
3:08

Chcete-li článek poslouchat, přihlaste se

Foto: X/@Number10cat

Kocour Larry.

Vrchní myšilov kocour Larry žije v sídle předsedů vlády Spojeného království již 15 let. Z útulku si ho adoptoval tehdejší premiér David Cameron. Odhaduje se, že mu je 18 či 19 let.

Článek

Kocour Larry v neděli slaví 15 let na postu hlavního lovce myší v sídle britských premiérů v londýnské Downing Street. Larry, který do sídla moci přišel z útulku, je miláčkem veřejnosti a především novinářů, kteří šelmu z čekání na premiérské projevy důvěrně znají a rozmazlují ji. Za Larryho působení se v premiérském sídle vystřídalo šest předsedů vlády. Kocour se stal symbolem stability v turbulentní politické době, napsala agentura AP.

Larryho, jehož oficiální titul je vrchní myšilov při úřadu vlády, v roce 2011 z útulku adoptoval tehdejší premiér David Cameron. Podle odhadů je kocourovi 18 či 19 let. Mezi jeho povinnosti patří „vítání hostů v domě, inspekce bezpečnostních opatření a testování vhodnosti starožitného nábytku ke šlofíkům“, píše se v profilu na webových stránkách britské vlády.

Zvíře se pohybuje volně a k nadšení fotografů mnohdy zastíní světové vůdce, kteří přicházejí k proslulým černým dveřím premiérského sídla na Downing Street číslo 10. Lídři ho někdy musejí obcházet nebo překračovat. Vůči mužům je Larry převážně chladný, i když si oblíbil bývalého amerického prezidenta Baracka Obamu a při jedné příležitosti dokázal vykouzlit úsměv na tváři ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, připomíná AP.

Když v roce 2019 Downing Street navštívil tehdejší americký prezident Donald Trump, Larry se nachomýtl k oficiálnímu focení před vchodem a následně si zdříml pod Trumpovým obrněným vozem přezdívaným Beast (Zvíře).

Zprávy o Larryho schopnosti lovit myši se různí, píše AP. V minulosti se občas objevil na fotografiích s myší v tlamě. Fotografové ho rovněž zvěčnili při pokusu chytit holuba, pták mu však unikl.

V sídle není sám

Larry byl během let nucen sžít se s řadou domácích mazlíčků úřadujících premiérů, včetně křížence Jack Russell teriéra Borise Johnsona či labradorského retrívra Rishiho Sunaka. Současný premiér Keir Starmer má dvě kočky, JoJo a Prince, ty však obývají soukromé rodinné prostory, zatímco Larry vládne pracovní části Downing Street.

Šelma měla bouřlivý vztah s Palmerstonem, kocourem ministerstva zahraničí naproti číslu 10. Než Palmerston v roce 2020 odešel do důchodu, byli oba několikrát přistiženi při vzájemných potyčkách. Palmerston zemřel tento měsíc na Bermudách, kde působil jako „konzultant pro kočičí vztahy“ při úřadu guvernéra.

Vrchní myšilov údajně na pořádek v Downing Street 10 dohlíží už po staletí. Nejstarší dochovaná zmínka o této funkci pak pochází z roku 1929, kdy pracovníci úřadu vlády žádali o jednu penci denně na jídlo pro kocoura Petera.

Související témata:
Spojené království
Velká Británie
Londýn
Downing Street 10
Kocour Larry
Zvířata

Doporučované

Hlavní zprávy

NačítámNačíst starší články