Komentář: Brazílie s Lulou? Není až tak co slavit

V Brazílii skončily prezidentské volby a z řady reakcí by se mohlo zdát, že v zemi spolu s poraženým obhájcem prezidentského úřadu odchází také populismus, korupce, chaos v řízení státu. A následovat bude růst, pokrok a ochrana amazonského pralesa. Realita je však o poznání složitější, a to zejména z pohledu celého latinskoamerického kontinentu.

Důležitým rysem brazilských voleb však byla skutečnost, že proti kandidátovi populistické pravice nestál žádný umírněný centrista ani progresivní levicový politik s moderní vizí proměny země, jako tomu bylo třeba v Chile v případě Gabriela Borice. Do druhého kola s Bolsonarem postoupil další populista, jen z opačného konce politického spektra - 77letý (!) Luiz Inácio Lula da Silva, prezident z let 2003-2011.

Hlavním problémem Luly přitom není to, že byl spolu se svou stranou zapleten do korupce – původně byl dokonce odsouzen až na 12 let, rozsudek byl později zrušen, ale jeho stranická kolegyně Dilma Rousseffová byla pro korupci z prezidentského úřadu v roce 2016 odvolána a kauzy jako Petrobras a Odebrecht otřásaly brazilskou politikou. Tento jev se však týká většiny tamních politických stran a nezávislost rozhodování soudů je bohužel problematická.