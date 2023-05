Komentář: Den vítězství a prapor pro zpitomělé

Možná se na to Rusům vlastně hezky dívalo. Alespoň trocha pýchy, když už jinak pořád přicházejí jen špatné zprávy a život se stal chmurnějším a nebezpečnějším. Alespoň trocha opojného pocitu velikosti a toho, že z nás Rusů možná pořád jde strach, když už jsme izolovaní, sankcemi sevření, zbídačení, odvádění na ukrajinskou frontu umírat. Zahraničních hostů bylo poskrovnu, nedošlo ani na leteckou přehlídku. Ale což, podstatné je, co naznačil prezident. Náš ruský svět ční civilizačně, kulturně nade vše. Jsme pořád víc než ostatní.

Celé to je pro nás, co jsme kolem, těžké pochopit – pro nás, kteří jen nevěřícně zíráme na nestydatou vojenskou přehlídku pořádanou tváří v tvář válečným zločinům na Ukrajině a tamější ruské barbarskosti utržené ze řetězů. Když na Rudém náměstí pochodují vojáci a třímají nejen ruské, ale i sovětské vlajky se srpem a kladivem, vnucuje se přece otázka, jak je možné, že není v té zemi více protestu, alespoň pasivního? Proč se k Vladimiru Putinovi lidé neobrátí zády, když jim svými řečmi o pokračování „boje proti nacismu“ jen hází písek do očí?

To hlavní, co by měl nastínit před vojáky, z nichž mnozí patrně brzy taky přijdou o život, je nabíledni. Jak si teď představuje, že vybředne z bahna, do kterého zatáhl celou zemi?