Komentář: Je-li budoucnost Ukrajiny evropská, musí být i zelená

Na konci října proběhla donátorská konference pro Ukrajinu v Berlíně. Ve své závěrečné řeči zde uvedla předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová, že Marshallův plán pro Ukrajinu musí být také v souladu se Zelenou dohodou pro Evropu. A ostatně už počátkem května 2022 publikovalo přes 50 ukrajinských nevládních organizací výzvu, aby se „zelená obnova stala základem budoucí strategie pro poválečnou rekonstrukci Ukrajiny“. Je jasné, že dnešní rozhodnutí a investice budou mít dopad na ukrajinskou společnost na desetiletí dopředu. Co to ovšem vše může znamenat v praxi?

Znamená to zateplit co nejdříve co možná nejvíce budov, a to včetně tisíců poškozených kvůli válce, a kde to jde, vyměnit fosilní zdroje tepla. Znamená to přemýšlet o udržitelném fungování zemědělství, které je pro ukrajinskou ekonomiku i zaměstnanost klíčové a které ostatně dnes využívá o dost méně chemie a umělých hnojiv, než je standardem na Západě.