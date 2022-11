Kyjev předvídá další ruskou potupu. Odchod ze Záporožské elektrárny

„Je příliš brzy na to říci, že ruské síly opouštějí Záporožskou jadernou elektrárnu,“ vysvětlil. Zdá se ale, že se na to „připravují“.

Pokud by ruské síly skutečně elektrárnu opustily, byla by to pro ně už druhá symbolicky důležitá porážka v krátké době, která by se odehrála před zraky celého světa. V polovině listopadu se Rusové po několika týdnech stáhli z pravobřežní části Chersonské oblasti.